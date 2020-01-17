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      Украинские эксперты первыми установили причину падения самолета МАУ в Иране

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      Группа украинских специалистов первой выявила причину катастрофы самолета МАУ / Фото из Twitter

      Украинские специалисты раньше иранских коллег выяснили, что самолет МАУ со 176 пассажирами на борту сбила ракета. Причину авиакатастрофы им удалось определить благодаря личным вещам жертв падения самолета.

      Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который возглавлял украинскую комиссию по расследованию авиакатастрофы в Иране.

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      Украинские эксперты приехали на место крушения самолета 9 января. Однако они не смогли нормально все осмотреть, потому что сами иранцы работают до 4 часов по местному времени.

      Предоставили возможность посмотреть на останки самолета, сказали, что они лежат в ангаре. Когда мы туда приехали в конце дня, ангаром оказалась просто куча собранных бульдозером обломков самолета, на которых ничего не было видно, ничего не понятно,
      – рассказал Рувин.

      Уже на следующий день, 10 января, украинские специалисты имели возможность обойти всю территорию места падения самолета.

      "На месте сборки обломков самолета мы нашли несколько планшетов, останков мобильных телефонов, сумки с документами и карточками. В них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-либо другого фактора. Потом, уже во время осмотра каждой детали самолета, мы определили и выявили места, где попадали поражающие элементы какой-то ракеты или взрывного устройства", – добавил Рувин.

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      После этого эксперты разложили все элементы таким образом, как они стояли внутри самолета. Однако среди элементов отсутствовала нижняя часть самолета, кабина и кресла. Тогда специалистам и стало понятно, что случилось с авиасудном.

      Нам тогда стало понятно, что произошло, каким образом. Это было 10 числа, уже была ночь. Мы при свете прожекторов уже нашли места, где увидели действие разрушительных элементов, ракеты. Представители иранской власти увидели, приехало очень много машин с представителями, посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали завтра будем разбирать,
      – рассказал Рувин.

      Уже утром 11 января иранские власти официально сообщили, что самолет случайно сбила ракета иранских Военно-воздушных сил.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
      • 11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
      • 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Иран МАУ Расследования Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Новости политики
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