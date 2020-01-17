Українські експерти першими встановили причину падіння літака МАУ в Ірані

Українські фахівці раніше за іранських колег з'ясували, що літак МАУ з 176 пасажирами на борту збила ракета. Причину авіакатастрофи їм вдалося визначити завдяки особистим речам жертв падіння літака.

Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, який очолював українську комісію з розслідування авіакатастрофи в Ірані.

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Українські експерти приїхали на місце катастрофи літака 9 січня. Проте вони не змогли нормально усе оглянути, бо самі іранці працюють до 4 години за місцевим часом.

Надали можливість подивитися на останки літака, сказали, що вони лежать в ангарі. Коли ми туди приїхали в кінці дня, ангаром виявилась просто купа звернутих бульдозером уламків літака, на яких нічого не було видно, нічого не зрозуміло,

– розповів Рувін.

Вже наступного дня, 10 січня, українські фахівці мали можливість обійти усю територію місця падіння літака.

"На місці складання уламків літака ми знайшли декілька планшетів, останків мобільних телефонів, сумки з документами і картками. У них ми побачили наслідки дії уражаючих елементів і якогось іншого фактору. Потім, уже під час огляду кожної деталі літака, ми визначили і виявили місця, де потрапляли уражаючі елементи якоїсь ракети або вибухового пристрою", – додав Рувін.

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Після цього експерти розклали усі елементи таким чином, як вони стояли всередині літака. Проте серед елементів була відсутня нижня частина літака, кабіна та крісла. Тоді фахівцям і стало зрозуміло, що трапилося з авіасудном.

Нам тоді стало зрозуміло, що сталося, як сталося, яким чином. Це було 10 числа, уже була ніч. Ми при світлі уже прожекторів знайшли місця, де побачили дію руйнівних елементів, ракети. Представники іранської влади побачили, приїхали дуже багато машин з представниками, подивилися, попросили накрити плівкою, не знімати на мобільні телефони і сказали завтра будемо розбирати,

– розповів Рувін.

Вже вранці 11 січня іранська влада офіційно повідомила, що літак випадково збила ракета іранських Військово-повітряних сил.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.

14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.



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