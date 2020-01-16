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      Сбитие самолета МАУ в Тегеране: в Канаде выступили с новым заявлением к Ирану

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      Авиакатастрофа МАУ в Иране / Getty Images

      Следователи Канады уже посетили место авиакатастрофы украинского самолета МАУ, однако им еще не предоставили все необходимые доступы.

      Как отметил Министр транспорта Канады Марк Гарно 15 января, канадские следователи еще не получили доступ к черным ящикам и записям переговоров пилотов самолета Boeing 737-800. Однако они продолжают настаивать на таком доступе, сообщает "Радио Свобода".

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      Ранее Иран предоставил визы группе чиновников из Канады, включая двух специалистов из Совета безопасности транспорта.

      Иранцы сказали, что нам позволят участвовать не только в расшифровке черных ящиков, но и в анализе. Мы сейчас ждем, чтобы узнать, где это произойдет. Мы еще не получили такого сигнала,
      – сообщил министр на пресс-конференции в Оттаве.

      Марк Гарно напомнил, что он и министры иностранных дел из Украины, Швеции, Великобритании и Афганистана планируют встретиться 16 января для того, чтобы требовать полное сотрудничество со стороны иранских властей.

      "Канада не примет ситуацию, когда нам не дают информацию, которую мы ищем", – добавил министр транспорта.

      Іран

      Коротко о сбитии самолета МАУ в Иране:

      • Самолет Boeing 737-800NG авиакомпании МАУ утром 8 января летел из Тегерана в Киев. Вскоре после взлета он потерпел катастрофу.
      • Погибли все 176 человек, которые были в самолете, – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – граждане семи стран, в том числе 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажира). В результате трагедии погибли в частности 57 канадских граждан.
      • Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
      • Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
      • Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.
      • 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.

       

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Иран Канада Авиакатастрофа МАУ в Иране
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