Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе с самолетом МАУ граждан Канады
Президент Украины Владимир Зеленский 15 января посетил посольство Канады в Украине. Там он сделал запись в книге памяти, которую разместили у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы с украинским самолетом в Иране.
Глава украинского государства сделал запись в книге памяти об "общей невыносимой боли из-за трагедии" сбитого в Иране самолета. Об этом рассказала пресс-служба президента.
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Зеленский отметил, что Украина и Канада – две дружественные страны, которые сейчас, к сожалению, объединяет еще и общее горе.
Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан Канады и Украины. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан других государств – Ирана, Швеции, Великобритании и Афганистана,
– написал Зеленский в книге памяти.
Впоследствии Владимир Зеленский пообщался с послом Канады в Украине Ларисой Галадза и еще раз выразил соболезнования.
Зеленский посетил посольство Канады в Украине 15 марта / Фото ОП
Зеленский рассказал госпожа послу, что из 45 украинских специалистов, которые ехали в Иран для расследования причин авиакатастрофы, 10 экспертов все еще находятся в Тегеране и продолжают работу.
Главное о трагедии в Иране / Инфографика 24 канала
Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране
- Утром 8 января украинский самолет МАУ разбился близ Тегерана. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.
- Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января. К этому такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
- Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.
- 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.
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