Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе с самолетом МАУ граждан Канады

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января посетил посольство Канады в Украине. Там он сделал запись в книге памяти, которую разместили у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы с украинским самолетом в Иране.

Глава украинского государства сделал запись в книге памяти об "общей невыносимой боли из-за трагедии" сбитого в Иране самолета. Об этом рассказала пресс-служба президента.

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Зеленский отметил, что Украина и Канада – две дружественные страны, которые сейчас, к сожалению, объединяет еще и общее горе.

Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан Канады и Украины. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан других государств – Ирана, Швеции, Великобритании и Афганистана,

– написал Зеленский в книге памяти.

Впоследствии Владимир Зеленский пообщался с послом Канады в Украине Ларисой Галадза и еще раз выразил соболезнования.



Зеленский посетил посольство Канады в Украине 15 марта / Фото ОП

Зеленский рассказал госпожа послу, что из 45 украинских специалистов, которые ехали в Иран для расследования причин авиакатастрофы, 10 экспертов все еще находятся в Тегеране и продолжают работу.



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