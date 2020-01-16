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      Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе с самолетом МАУ граждан Канады

      11 Читати новину українською
      Зеленский почтил память погибших канадцев / ОП

      Президент Украины Владимир Зеленский 15 января посетил посольство Канады в Украине. Там он сделал запись в книге памяти, которую разместили у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы с украинским самолетом в Иране.

      Глава украинского государства сделал запись в книге памяти об "общей невыносимой боли из-за трагедии" сбитого в Иране самолета. Об этом рассказала пресс-служба президента. 

      Смотрите также:  Большое преступление против Украины: почему важна жесткая реакция из-за авиакатастрофы МАУ

      Зеленский отметил, что Украина и Канада – две дружественные страны, которые сейчас, к сожалению, объединяет еще и общее горе.

      Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан Канады и Украины. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан других государств – Ирана, Швеции, Великобритании и Афганистана,
      – написал Зеленский в книге памяти.

      Впоследствии Владимир Зеленский пообщался с послом Канады в Украине Ларисой Галадза и еще раз выразил соболезнования. 

      Зеленский
      Зеленский посетил посольство Канады в Украине 15 марта / Фото ОП

      Зеленский рассказал госпожа послу, что из 45 украинских специалистов, которые ехали в Иран для расследования причин авиакатастрофы, 10 экспертов все еще находятся в Тегеране и продолжают работу.

      Иран
      Главное о трагедии в Иране / Инфографика 24 канала

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране

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      15 января
      155
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Канада Владимир Зеленский Авиакатастрофа МАУ в Иране
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