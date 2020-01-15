Нескольких украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, удалось идентифицировать
Нескольких украинцев, погибших в результате сбития самолета авиакомпании МАУ Ираном 8 января, уже удалось идентифицировать. Сейчас в Иране находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и отправлением тел жертв домой.
Эту информацию во время встречи с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 15 января.
Сейчас несколько наших граждан идентифицировано,
– отметил глава государства.
Президент также добавил, что он поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее. По его словам, ориентировочно тела жертв доставят в Украину 19 января.
"Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", – рассказал Зеленский.
Кроме этого, отметил президент, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родным погибших.
Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране
- Утром 8 января украинский самолет МАУ разбился близ Тегерана. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.
- Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января. К этому такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
- Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.
- 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.
- А в сети появилось еще одно видео, на котором зафиксировано, что в украинском самолет попали сразу две ракеты противовоздушной обороны Ирана. В ролике видно запуск ракет, попадание и момент падения авиалайнера.