Нескольких украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, удалось идентифицировать

Нескольких украинцев, погибших в результате сбития самолета авиакомпании МАУ Ираном 8 января, уже удалось идентифицировать. Сейчас в Иране находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и отправлением тел жертв домой.

Эту информацию во время встречи с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 15 января.

Сейчас несколько наших граждан идентифицировано,

– отметил глава государства.

Президент также добавил, что он поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее. По его словам, ориентировочно тела жертв доставят в Украину 19 января.

"Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую ​​задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", – рассказал Зеленский.

Кроме этого, отметил президент, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родным погибших.

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране