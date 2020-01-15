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      Нескольких украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, удалось идентифицировать

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      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: поисковые работы / GettyImages

      Нескольких украинцев, погибших в результате сбития самолета авиакомпании МАУ Ираном 8 января, уже удалось идентифицировать. Сейчас в Иране находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и отправлением тел жертв домой.

      Эту информацию во время встречи с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 15 января.

      Сейчас несколько наших граждан идентифицировано,
      – отметил глава государства.

      Президент также добавил, что он поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее. По его словам, ориентировочно тела жертв доставят в Украину 19 января.

      "Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую ​​задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", – рассказал Зеленский.

      Кроме этого, отметил президент, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родным погибших.

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране

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      Автор: Юрий Мацула
      Теги: Новости политики Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Владимир Зеленский Жертвы МАУ
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