Кількох українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, вдалось ідентифікувати

Декількох українців, які загинули внаслідок збиття літака авіакомпанії МАУ Іраном 8 січня, вже вдалось ідентифікувати. Наразі в Ірані працюють 10 українських фахівців, які працюють над ідентифікацією і доправленням тіл жертв додому.

Цю інформацію під час зустрічі з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі, повідомив президент України Володимир Зеленський 15 січня.

Наразі декілька наших громадян ідентифіковано,

– зазначив глава держави.

Президент також додав, що він поставив завдання повернути тіла загиблих в Україну якнайшвидше. За його словами, орієнтовно тіла жертв доставлять в Україну орієнтовно 19 січня.

"Можливо, буде плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями", – розповів Зеленський.

Крім цього, зазначив президент, Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій рідним загиблих.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані