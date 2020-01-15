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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Кількох українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, вдалось ідентифікувати

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      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: пошукові роботи / GettyImages

      Декількох українців, які загинули внаслідок збиття літака авіакомпанії МАУ Іраном 8 січня, вже вдалось ідентифікувати. Наразі в Ірані працюють 10 українських фахівців, які працюють над ідентифікацією і доправленням тіл жертв додому.

      Цю інформацію під час зустрічі з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі, повідомив президент України Володимир Зеленський 15 січня.

      Наразі декілька наших громадян ідентифіковано,
      – зазначив глава держави.

      Президент також додав, що він поставив завдання повернути тіла загиблих в Україну якнайшвидше. За його словами, орієнтовно тіла жертв доставлять в Україну орієнтовно 19 січня.

      "Можливо, буде плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями", – розповів Зеленський.

      Крім цього, зазначив президент, Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій рідним загиблих.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані

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      15236
      Автор: Юрій Мацула
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Жертви
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