Кількох українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, вдалось ідентифікувати
Декількох українців, які загинули внаслідок збиття літака авіакомпанії МАУ Іраном 8 січня, вже вдалось ідентифікувати. Наразі в Ірані працюють 10 українських фахівців, які працюють над ідентифікацією і доправленням тіл жертв додому.
Цю інформацію під час зустрічі з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі, повідомив президент України Володимир Зеленський 15 січня.
Наразі декілька наших громадян ідентифіковано,
– зазначив глава держави.
Президент також додав, що він поставив завдання повернути тіла загиблих в Україну якнайшвидше. За його словами, орієнтовно тіла жертв доставлять в Україну орієнтовно 19 січня.
"Можливо, буде плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями", – розповів Зеленський.
Крім цього, зазначив президент, Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій рідним загиблих.
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані
- Вранці 8 січня український літак МАУ розбився поблизу Тегерана. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.
- Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
- Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
- Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
- 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.
- А в мережі з’явилось ще одне відео, на якому зафіксовано, що в український літак потрапили одразу дві ракети протиповітряної оборони Ірану. У ролику видно запуск ракет, влучання та момент падіння авіалайнера.