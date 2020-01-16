Большое преступление против Украины: почему важна жесткая реакция из-за авиакатастрофы МАУ

О реакции Украины относительно авиакатастрофы самолета МАУ в Иране и почему неоднозначная позиция государства является вредной – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

Реакция государства по авиакатастрофе МАУ

– Власть во многих вопросах пока что не берет на себя ответственность и не пытается выстроить некие институциональные основы управления. Особенно это можно увидеть в сфере безопасности. Мы увидели, что руководство государства не смогло быстро выстроить многоуровневую стратегию реакции на такой системный вызов.

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– Они психологически не готовы к тому, что кто-то новые угрозы сформулирует. Они привыкли к определенному перечню угроз, которые уже есть, с которыми выстроена какая-то система понимания, что с ними делать. А тут совершенно новая ситуация, которая была не прогнозируемая. И мы увидели, что ключевые лица, принимающие решения в системе Зеленского – это сам президент, глава его Офиса Андрей Богдан, Иван Баканов, Сергей Шефир и Андрей Ермак, которые были не в стране.



Андрей Богдан и Владимир Зеленский

– Они психологически не прогнозировали, что надо будет быстро возвращаться, потому что они были в таких далеких местах, откуда быстро не долететь.

– Реакция была фрагментирована, то есть президент проводил консультации, но, например, информационного реагирования не было вообще. В стране должен был оставаться какой-то один человек, у которого есть полное доверие президента, который имеет коммуникацию со всеми центрами влияния, которую выстроил вокруг себя президент Зеленский. Дежурный, который имел понимание, что что-то в стране может случиться пока кто-то куда-то выезжает.

С коммуникацией у Зеленского никаких проблем нет. У него есть проблема, что иногда для того, чтобы выстроить правильную коммуникацию, тебе нужно ее основывать на каких-то управленческих решениях, которые надо принимать очень быстро.

– Это ситуация с самолетом – это пример. Они не знали, как реагировать на ситуацию. Поэтому наше посольство в Иране сделало очень спешно не быстрое, но на самом деле непродуманное заявление.



Авиакатастрофа МАУ

– Просто некому было его анализировать. Надо было вычитать текст, понимать последствия каждой фразы в такой ситуации. Это надо было делать очень быстро. С такими вызовами, на которые нужно реагировать мгновенно, но вместе с тем профессионально, мы видим, что это была проигрышная ситуация.

Неоднозначная позиция Украины

– То, что сам президент говорил, у меня не вызывает вопросов, я считаю, что это возможно была тактика его действий. Но большой минус, они не поняли, что здесь многоуровневая ситуация. Критика Ирана и тогда, и сейчас очень нужна. Это, возможно, мог делать не президент или министр иностранных дел. Но это обязательно должен делать, например, председатель фракции «Слуга народа». Это должен быть очень высокий уровень, который бы показывал высокое политическое возмущение и обеспокоенность Украины.



Обломки самолета

– Кстати, они не делают этого даже сейчас. Хотя это абсолютно вредно, потому что, если мы не будем давить на Иран, то мы в этой ситуации, которую создало само руководство Ирана. Это они убили людей. Они фактически организовали эту ситуацию, которая привела к гибели 11 граждан Украины.

– Если мы это давление не будем поступать, то не будет и политической ответственности и уважения к нам не будет, и о компенсации можно забыть или это будут какие-то копейки.

Я не считаю, что президент сделал ошибку тем, что он не делал резких заявлений. Я считаю, что он сделал ошибку, что должна быть системная многоуровневая реакция государства. Но обязательно должны были сделать резкие заявления и должны делать это сейчас другие чиновники Украины.

– Поскольку это большое преступление против Украины: другая страна не закрыла воздушное пространство, сбила самолет, убиты наши люди. Они пытались это скрыть. Это не была такая ситуация: извините у нас ошибка, сейчас мы будем наказывать. Они трое суток пытались скрыть этот факт. Только после того, как украинские эксперты нашли неопровержимые доказательства, что это оружие иранское – только после этого они вышли на пресконференции. Они (иранцы – 24 канал) прятали – 100%.

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– На самом деле им надо было предоставить сразу записи радиолокаторов в аэропорту. Радиолокаторы сканируют воздушное пространство и 100% там видно, что ракеты поразили самолет. Тогда эти трое суток не надо было бы врать. Они эти записи не дали Украине до сих пор.

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Что известно о крушении самолета МАУ в Иране: главное

8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни самолет МАУ разбился около Тегерана. Он направлялся из Тегерана в Киев.

Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажира.

Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета, однако впоследствии официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ.

Ответственность за сбитие самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Командующий КСИР извинился за содеянное.

14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.

СБУ расследует катастрофу самолета по 3 статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, умышленное убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Украинское правительство выплатило по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе. Ожидается компенсация и от иранской стороны.

Главные факты о крушении самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала