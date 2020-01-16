Великий злочин проти України: чому важлива жорстка реакція через авіакатастрофу МАУ

Про реакцію України щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані та чому неоднозначна позиція держави є шкідливою – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов

Реакція держави щодо авіакатастрофи МАУ

– Влада в багатьох питаннях поки що не бере на себе відповідальність і не намагається вибудувати якийсь інституційні засади управління. Особливо це можна побачити у сфері безпеки. Ми побачили, що керівництво держави не змогло швидко вибудувати багаторівневу стратегію реакції на такий системний виклик.

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– Вони психологічно не готові до того, що хтось нові загрози сформулює. Вони звикли до певного переліку загроз, які вже є, з якими вибудувана якась система розуміння, що з ними робити. А тут абсолютно нова ситуація, яка була не прогнозована. І ми побачили, що ключові особи, які ухвалюють рішення в системі Зеленського – це сам президент, голова його Офісу Андрій Богдан, Іван Баканов, Сергій Шефір і Андрій Єрмак, які були не в країні.



Андрій Богдан та Володимир Зеленський

– Вони психологічно не прогнозували, що треба буде швидко повертатися, тому що вони були в таких далеких місцях, звідки швидко не долетіти.

– Реакція була фрагментована, тобто президент проводив консультації, але, наприклад, інформаційного реагування не було взагалі.– В країні мала залишатися якась одна людина, в якої є повна довіра президента, яка має комунікацію з усіма центрами впливу, яку вибудував навколо себе президент Зеленський. Черговий, який мав розуміння, що щось в країні може трапитися поки хтось кудись виїжджає.

З комунікацією у Зеленського жодних проблем нема. У нього є проблема, що інколи для того, щоб вибудувати правильну комунікацію, тобі потрібно її ґрунтувати на якихось управлінських рішеннях, які треба приймати дуже швидко.

– Це ситуація з літаком – це приклад. Вони не знали як реагувати на ситуацію. Тому посольство наше в Ірані зробило дуже поспіхом не швидке, але насправді непродуману заяву.



Авіакатастрофа МАУ

– Просто не було кому його аналізувати. Треба було вичитати текст, розуміти наслідки кожної фрази в такій ситуації. Це треба було робити дуже швидко. З такими викликами, на які потрібно реагувати миттєво, але разом з тим професійно, ми бачимо, що це була програшна ситуація.

Неоднозначна позиція України

– Те, що сам президент говорив, в мене не викликає питань, я вважаю, що це можлива була тактика його дій. Але великий мінус, вони не зрозуміли, що тут багаторівнева ситуація. Критика Ірана і тоді, і зараз дуже потрібна. Це, можливо, міг робити не президент або міністр іноземних справ. Але це обов’язково мав робити, наприклад, голова фракції «Слуги народу». Це мав бути дуже високий рівень, який би показував високе політичне обурення та стурбованість України.



Залишки літака

– До речі, вони не роблять цього навіть зараз. Хоча це абсолютно шкідливо, тому що, якщо ми не будемо тиснути на Іран, то ми в цій ситуації, яку створило саме керівництво Ірану. Це вони вбили людей. Вони фактично організували цю ситуацію, яка призвела до загибелі 11 громадян України.

– Якщо ми цей тиск не будемо чинити, то не буде й політичної відповідальності й поваги до нас не буде, і про компенсації можна забути або це будуть якісь копійки.

Я не вважаю, що президент зробив помилку тим, що він не робив різких заяв. Я вважаю, що він зробив помилку, що мала бути системна багаторівнева реакція держави. Але обов’язково мали зробити різкі заяви й мають робити це зараза інші високопосадовці України.

– Оскільки це великий злочин проти України: інша країна не закрила повітряний простір, збила літак, вбиті наші люди. Вони намагалися це приховати. Це не була така ситуація: вибачте в нас помилка, зараз ми будемо карати. Вони три доби намагалися приховати цей факт. Тільки після того, як українські експерти знайшли беззаперечні докази, що це зброя іранська – тільки після того вони вийшли на пресконференцію. Вони (іранці –24 канал) ховали – 100%.

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– Насправді їм треба було надати одразу записи радіолокаторів в аеропорту. Радіолокатори сканують повітряний простір і 100% там видно, що ракети вразили літак. Тоді ці три доби не треба було б брехати. Вони ці записи не дали Україні досі.

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Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: головне

8 грудня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні літак МАУ розбився поблизу Тегерана. Він прямував з Тегерана до Києва.

Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.

Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака, проте згодом офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ.

Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Командувач КВІР вибачився за скоєне.

14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.

СБУ розслідує катастрофу літака за 3 статтями: порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, умисне вбивство, умисне знищення або пошкодження майна.

Український уряд виплатив по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі. Очікується компенсація і від іранської сторони.



Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу