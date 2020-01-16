19:36
16 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Помічники російського Діда Мороза. Жириновський переписує гімн Росії
      Вєсті Кремля
      00:10, сьогодні
      Вєсті.UA: У Вакарчука синдром Луценка. Янукович приглядає нерухомість
      Вєсті.UA
      23:58, 15 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Що це було?
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Великий злочин проти України: чому важлива жорстка реакція через авіакатастрофу МАУ

      Що це було? 1218 Читать новость на русском

      Про реакцію України щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані та чому неоднозначна позиція держави є шкідливою – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов

      Реакція держави щодо авіакатастрофи МАУ

      – Влада в багатьох питаннях поки що не бере на себе відповідальність і не намагається вибудувати якийсь інституційні засади управління. Особливо це можна побачити у сфері безпеки. Ми побачили, що керівництво держави не змогло швидко вибудувати багаторівневу стратегію реакції на такий системний виклик.

      Цікаво! Хто вмовив Зеленського піти на вибори: ексклюзивний коментар Севгіль Мусаєвої

      – Вони психологічно не готові до того, що хтось нові загрози сформулює. Вони звикли до певного переліку загроз, які вже є, з якими вибудувана якась система розуміння, що з ними робити. А тут абсолютно нова ситуація, яка була не прогнозована. І ми побачили, що ключові особи, які ухвалюють рішення в системі Зеленського – це сам президент, голова його Офісу Андрій Богдан, Іван Баканов, Сергій Шефір і Андрій Єрмак, які були не в країні.

      Андрій Богдан та Володимир Зеленський
      Андрій Богдан та Володимир Зеленський

      – Вони психологічно не прогнозували, що треба буде швидко повертатися, тому що вони були в таких далеких місцях, звідки швидко не долетіти.

      – Реакція була фрагментована, тобто президент проводив консультації, але, наприклад, інформаційного реагування не було взагалі.– В країні мала залишатися якась одна людина, в якої є повна довіра президента, яка має комунікацію з усіма центрами впливу, яку вибудував навколо себе президент Зеленський. Черговий, який мав розуміння, що щось в країні може трапитися поки хтось кудись виїжджає.

      З комунікацією у Зеленського жодних проблем нема. У нього є проблема, що інколи для того, щоб вибудувати правильну комунікацію, тобі потрібно її ґрунтувати на якихось управлінських рішеннях, які треба приймати дуже швидко. 

      – Це ситуація з літаком – це приклад. Вони не знали як реагувати на ситуацію. Тому посольство наше в Ірані зробило дуже поспіхом не швидке, але насправді непродуману заяву.

      Авіакатастрофа МАУ
      Авіакатастрофа МАУ

      – Просто не було кому його аналізувати. Треба було вичитати текст, розуміти наслідки кожної фрази в такій ситуації. Це треба було робити дуже швидко. З такими викликами, на які потрібно реагувати миттєво, але разом з тим професійно, ми бачимо, що це була програшна ситуація.

      Неоднозначна позиція України

      – Те, що сам президент говорив, в мене не викликає питань, я вважаю, що це можлива була тактика його дій. Але великий мінус, вони не зрозуміли, що тут багаторівнева ситуація. Критика Ірана і тоді, і зараз дуже потрібна. Це, можливо, міг робити не президент або міністр іноземних справ. Але це обов’язково мав робити, наприклад, голова фракції «Слуги народу». Це мав бути дуже високий рівень, який би показував високе політичне обурення та стурбованість України.

      Літак МАУ
      Залишки літака

      – До речі, вони не роблять цього навіть зараз. Хоча це абсолютно шкідливо, тому що, якщо ми не будемо тиснути на Іран, то ми в цій ситуації, яку створило саме керівництво Ірану. Це вони вбили людей. Вони фактично організували цю ситуацію, яка призвела до загибелі 11 громадян України.

      – Якщо ми цей тиск не будемо чинити, то не буде й політичної відповідальності й поваги до нас не буде, і про компенсації можна забути або це будуть якісь копійки.

      Я не вважаю, що президент зробив помилку тим, що він не робив різких заяв. Я вважаю, що він зробив помилку, що мала бути системна багаторівнева реакція держави. Але обов’язково мали зробити різкі заяви й мають робити це зараза інші високопосадовці України. 

      – Оскільки це великий злочин проти України: інша країна не закрила повітряний простір, збила літак, вбиті наші люди. Вони намагалися це приховати. Це не була така ситуація: вибачте в нас помилка, зараз ми будемо карати. Вони три доби намагалися приховати цей факт. Тільки після того, як українські експерти знайшли беззаперечні докази, що це зброя іранська – тільки після того вони вийшли на пресконференцію. Вони (іранці –24 канал) ховали – 100%.

      Важливо! Рейтинг Зеленського падає: Попова пояснила, хто працює над цим

      – Насправді їм треба було надати одразу записи радіолокаторів в аеропорту. Радіолокатори сканують повітряний простір і 100% там видно, що ракети вразили літак. Тоді ці три доби не треба було б брехати. Вони ці записи не дали Україні досі.

      Більше – дивіться у програмі.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: головне

      катастрофа літака МАУ в Ірані що відомо головні факти
      Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

       

      Високий гемоглобін: основні причини та чим це небезпечно
      сьогодні
      12537
      Автор: Сергій Лещенко, Євгенія Моторевська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Іран Офіс Президента Розслідування МАУ Авіакатастрофа МАУ в Ірані Що це було?
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:25 Міністр Бабак: Мене хочуть дискредитувати представники олігархічних груп
      Альона Чернецька 293
      сьогодні , 19:00 Океани людського горя: які наслідки халатності судді Мєлєшак
      Віталій Шабунін 329
      сьогодні , 07:00 Що найбільше подразнює нашу шкіру та як її захистити
      528
      сьогодні , 17:00 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      9269
      сьогодні , 19:00 Вистріл в холосту: що довів злив аудіозапису з наради Гончарука
      Світлана Заліщук 226
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук