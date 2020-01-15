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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Авіакатастрофа в Ірані: уряд виділив гроші на допомогу сім'ям загиблих

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      Уряд виділив гроші на допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі / GettyImages

      Кабінет Міністрів виділив грошову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Протягом тижня родини жертв трагедії отримають по 200 тисяч гривень допомоги.

      Матеріальна допомога з резервного фонду буде надана до отримання всіх страхових виплат, повідомив у телеграмі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

      Дивіться також: Як збили літак МАУ в Ірані: усі відео

      Кабінет Міністрів України виділив грошову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Протягом тижня уряд виплатить сім'ям загиблих громадян України по 200 тисяч гривень допомоги,
      – написав Гончарук.

      Також Кабмін проконтролює страхові виплати відповідно до Монреальської конвенції. Відповідно до неї, за кожного загиблого передбачена виплата приблизно 180 тисяч доларів.

      "Також Україна наполягає на компенсації від уряду Ірану через дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції", – додав прем’єр-міністр.

      уряд допомога
      Розпорядження уряду про допомогу родинам постраждалих в авіакатастрофі / kmu.gov.ua

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Жертви Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
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