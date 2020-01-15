Авіакатастрофа в Ірані: уряд виділив гроші на допомогу сім'ям загиблих
Кабінет Міністрів виділив грошову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Протягом тижня родини жертв трагедії отримають по 200 тисяч гривень допомоги.
Матеріальна допомога з резервного фонду буде надана до отримання всіх страхових виплат, повідомив у телеграмі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
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Кабінет Міністрів України виділив грошову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Протягом тижня уряд виплатить сім'ям загиблих громадян України по 200 тисяч гривень допомоги,
– написав Гончарук.
Також Кабмін проконтролює страхові виплати відповідно до Монреальської конвенції. Відповідно до неї, за кожного загиблого передбачена виплата приблизно 180 тисяч доларів.
"Також Україна наполягає на компенсації від уряду Ірану через дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції", – додав прем’єр-міністр.
Розпорядження уряду про допомогу родинам постраждалих в авіакатастрофі / kmu.gov.ua
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані
- Вранці 8 січня український літак МАУ розбився поблизу Тегерана. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.
- Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
- Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
- Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
- 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.
- А в мережі з’явилось ще одне відео, на якому зафіксовано, що в український літак потрапили одразу дві ракети протиповітряної оборони Ірану. У ролику видно запуск ракет, влучання та момент падіння авіалайнера.
- 14 січня заарештували людину, яка оприлюднила відео збиття літака МАУ в Ірані.