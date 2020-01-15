Авиакатастрофа в Иране: правительство выделило деньги на помощь семьям погибших

Кабинет Министров выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. В течение недели семьи жертв трагедии получат по 200 тысяч гривен помощи.

Материальная помощь из резервного фонда будет оказана до получения всех страховых выплат, сообщил в телеграмме премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Кабинет Министров Украины выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. В течение недели правительство выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи,

– написал Гончарук.

Также Кабмин проконтролирует страховые выплаты в соответствии с Монреальской конвенцией. Согласно ей, за каждого погибшего предусмотрена выплата примерно 180 тысяч долларов.

"Также Украина настаивает на компенсации от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции", – добавил премьер-министр.



Распоряжение правительства о помощи семьям пострадавших в авиакатастрофе / kmu.gov.ua

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