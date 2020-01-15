Авиакатастрофа в Иране: правительство выделило деньги на помощь семьям погибших
Кабинет Министров выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. В течение недели семьи жертв трагедии получат по 200 тысяч гривен помощи.
Материальная помощь из резервного фонда будет оказана до получения всех страховых выплат, сообщил в телеграмме премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Кабинет Министров Украины выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. В течение недели правительство выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи,
– написал Гончарук.
Также Кабмин проконтролирует страховые выплаты в соответствии с Монреальской конвенцией. Согласно ей, за каждого погибшего предусмотрена выплата примерно 180 тысяч долларов.
"Также Украина настаивает на компенсации от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции", – добавил премьер-министр.
Распоряжение правительства о помощи семьям пострадавших в авиакатастрофе / kmu.gov.ua
Что известно о крушении самолета МАУ в Иране
- Утром 8 января украинский самолет МАУ разбился около Тегерана. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.
- Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
- Из-за того, что Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.
- 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.
- А в сети появилось еще одно видео, на котором зафиксировано, что в украинский самолет попали сразу две ракеты противовоздушной обороны Ирана. В ролике виден запуск ракет, попадание и момент падения авиалайнера.
- 14 января арестовали человека, который обнародовал видео сбития самолета МАУ в Иране.