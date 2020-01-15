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      Авиакатастрофа в Иране: правительство выделило деньги на помощь семьям погибших

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      Правительство выделило деньги на помощь семьям погибших в авиакатастрофе / GettyImages

      Кабинет Министров выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. В течение недели семьи жертв трагедии получат по 200 тысяч гривен помощи.

      Материальная помощь из резервного фонда будет оказана до получения всех страховых выплат, сообщил в телеграмме премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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      Кабинет Министров Украины выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. В течение недели правительство выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи,
      – написал Гончарук.

      Также Кабмин проконтролирует страховые выплаты в соответствии с Монреальской конвенцией. Согласно ей, за каждого погибшего предусмотрена выплата примерно 180 тысяч долларов.

      "Также Украина настаивает на компенсации от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции", – добавил премьер-министр.

      уряд допомога
      Распоряжение правительства о помощи семьям пострадавших в авиакатастрофе / kmu.gov.ua

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Кабинет Министров Украины Жертвы Алексей Гончарук
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