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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Зеленський вшанував пам'ять загиблих в авіакатастрофі з літаком МАУ громадян Канади

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      Зеленський вшанував пам'ять загиблих канадців / ОП

      Президент України Володимир Зеленський 15 січня відвідав посольство Канади в Україні. Там він зробив запис у книзі пам'яті, яку розмістили біля меморіальної таблички з іменами жертв авіакатастрофи з українським літаком в Ірані.

      Глава української держави зробив запис у книзі пам'яті про "спільний нестерпний біль через трагедію" збитого в Ірані літака. Про це розповіла пресслужба президента. 

      Дивіться також: Великий злочин проти України: чому важлива жорстка реакція через авіакатастрофу МАУ

      Зеленський зауважив, що Україна й Канада – дві дружні країни, які нині, на жаль, об'єднує ще й спільне горе.

      Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян Канади та України. Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян інших держав – Ірану, Швеції, Великої Британії та Афганістану,
      – написав Зеленський у книзі пам'яті.

      Згодом Володимир Зеленський поспілкувався з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою та ще раз висловив співчуття. 

      Зеленський
      Зеленський відвідав посольство Канади в Україні 15 січня / Фото ОП

      Зеленський розповів пані послу, що із 45 українських фахівців, які їхали в Іран для розслідування причин авіакатастрофи, 10 експертів все ще перебувають у Тегерані й продовжують роботу.

      Іран
      Головне про трагедію в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані

      • Вранці 8 січня український літак МАУ розбився поблизу Тегерана. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
      • 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Авіакатастрофа МАУ в Ірані Канада
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