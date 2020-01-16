Зеленський вшанував пам'ять загиблих в авіакатастрофі з літаком МАУ громадян Канади

Президент України Володимир Зеленський 15 січня відвідав посольство Канади в Україні. Там він зробив запис у книзі пам'яті, яку розмістили біля меморіальної таблички з іменами жертв авіакатастрофи з українським літаком в Ірані.

Глава української держави зробив запис у книзі пам'яті про "спільний нестерпний біль через трагедію" збитого в Ірані літака. Про це розповіла пресслужба президента.

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Зеленський зауважив, що Україна й Канада – дві дружні країни, які нині, на жаль, об'єднує ще й спільне горе.

Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян Канади та України. Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян інших держав – Ірану, Швеції, Великої Британії та Афганістану,

– написав Зеленський у книзі пам'яті.

Згодом Володимир Зеленський поспілкувався з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою та ще раз висловив співчуття.



Зеленський відвідав посольство Канади в Україні 15 січня / Фото ОП

Зеленський розповів пані послу, що із 45 українських фахівців, які їхали в Іран для розслідування причин авіакатастрофи, 10 експертів все ще перебувають у Тегерані й продовжують роботу.



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