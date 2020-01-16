Зеленський вшанував пам'ять загиблих в авіакатастрофі з літаком МАУ громадян Канади
Президент України Володимир Зеленський 15 січня відвідав посольство Канади в Україні. Там він зробив запис у книзі пам'яті, яку розмістили біля меморіальної таблички з іменами жертв авіакатастрофи з українським літаком в Ірані.
Глава української держави зробив запис у книзі пам'яті про "спільний нестерпний біль через трагедію" збитого в Ірані літака. Про це розповіла пресслужба президента.
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Зеленський зауважив, що Україна й Канада – дві дружні країни, які нині, на жаль, об'єднує ще й спільне горе.
Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян Канади та України. Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян інших держав – Ірану, Швеції, Великої Британії та Афганістану,
– написав Зеленський у книзі пам'яті.
Згодом Володимир Зеленський поспілкувався з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою та ще раз висловив співчуття.
Зеленський відвідав посольство Канади в Україні 15 січня / Фото ОП
Зеленський розповів пані послу, що із 45 українських фахівців, які їхали в Іран для розслідування причин авіакатастрофи, 10 експертів все ще перебувають у Тегерані й продовжують роботу.
Головне про трагедію в Ірані / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані
- Вранці 8 січня український літак МАУ розбився поблизу Тегерана. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.
- Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
- Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
- Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
- 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.