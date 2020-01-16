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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Збиття літака МАУ в Тегерані: в Канаді виступили з новою заявою до Ірану

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      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Getty Images

      Слідчі Канади вже відвідали місце авіакатастрофи українського літака МАУ, проте їм ще не надали всі потрібні доступи.

      Як зазначив Міністр транспорту Канади Марк Ґарно 15 січня, канадські слідчі ще не отримали доступ до чорних скриньок та записів переговорів пілотів літака Boeing 737-800. Проте вони продовжують наполягати на такому доступі, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Раніше Іран надав візи групі чиновників із Канади, включно з двома фахівцями з Ради безпеки транспорту.

      Іранці сказали, що нам дозволять брати участь не лише в розшифровці чорних скриньок, але і в аналізі. Ми зараз чекаємо, щоб дізнатися, де це станеться. Ми ще не отримали такого сигналу,
      – повідомив міністр на пресконференції в Оттаві.

      Марк Ґарно нагадав, що він та міністри закордонних справ з України, Швеції, Великої Британії та Афганістану планують зустрітися 16 січня для того, аби вимагати повної співпраці з боку іранської влади.

      "Канада не прийме ситуацію, коли нам не дають інформації, яку ми шукаємо", – наголосив міністр.

      Іран

      Коротко про збиття літака МАУ в Ірані:

      • Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії МАУ вранці 8 січня летів з Тегерана до Києва. Невдовзі після зльоту він зазнав катастрофи.
      • Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Внаслідок трагедії загинули зокрема 57 канадських громадян.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
      • 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.

       

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Канада
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