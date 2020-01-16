Збиття літака МАУ в Тегерані: в Канаді виступили з новою заявою до Ірану

Слідчі Канади вже відвідали місце авіакатастрофи українського літака МАУ, проте їм ще не надали всі потрібні доступи.

Як зазначив Міністр транспорту Канади Марк Ґарно 15 січня, канадські слідчі ще не отримали доступ до чорних скриньок та записів переговорів пілотів літака Boeing 737-800. Проте вони продовжують наполягати на такому доступі, повідомляє "Радіо Свобода".

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Раніше Іран надав візи групі чиновників із Канади, включно з двома фахівцями з Ради безпеки транспорту.

Іранці сказали, що нам дозволять брати участь не лише в розшифровці чорних скриньок, але і в аналізі. Ми зараз чекаємо, щоб дізнатися, де це станеться. Ми ще не отримали такого сигналу,

– повідомив міністр на пресконференції в Оттаві.

Марк Ґарно нагадав, що він та міністри закордонних справ з України, Швеції, Великої Британії та Афганістану планують зустрітися 16 січня для того, аби вимагати повної співпраці з боку іранської влади.

"Канада не прийме ситуацію, коли нам не дають інформації, яку ми шукаємо", – наголосив міністр.

Коротко про збиття літака МАУ в Ірані: