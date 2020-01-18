Сколько денег выделит Канада родным своих граждан, погибшим в катастрофе самолета МАУ

Правительство Канады выплатит по 25 тысяч канадских долларов (19 тысяч 122 доллара США) семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей страны, которые погибли в результате сбития самолета МАУ в Иране. А между тем украинское правительство выделило семьям погибших украинцев по 200 тысяч гривен (примерно 8 тысяч 300 долларов США).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что до сих пор ожидает, что Иран выплатит компенсации семьям, но им уже нужна помощь для похорон, поездки в Тегеран и оплаты счетов, сообщает AP.

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По словам Трюдо, любые деньги, которые Иран предоставит позже, направят непосредственно семьям и не будут возмещены правительству Канады.

Премьер также заявил, что Иран несет полную ответственность за сбитие гражданского самолета.

Трюдо сказал, что черные ящики самолета МАУ были значительно повреждены, а Иран не имеет опыта и оборудования, необходимого, чтобы их прочитать. Во Франции есть лаборатория, которая может это сделать, и сделать это нужно как можно быстрее.

Заметим, что накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Иран готов передать Киеву черные ящики с самолета МАУ, но после того, как их на месте обработает следственная группа.

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране: главное

8 декабря самолет МАУ был сбит иранской ракетой вблизи Тегерана вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев, но после ракетного удара загорелся, упал и взорвался.

Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

Иран сначала убеждал, что причина катастрофы – технические проблемы самолета. Позже страна официально признала, что иранские военные случайно сбили ракетами самолет МАУ.

Ответственность за сбитие самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Командующий КСИР извинился за содеянное. Свои извинения принес и президент Ирана, одновременно выражая поддержку КСИР и военным.

14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников трагедии с самолетом МАУ.

Между тем СБУ расследует катастрофу самолета по 3 статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, умышленное убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества.



Главные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала