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      Сколько денег выделит Канада родным своих граждан, погибшим в катастрофе самолета МАУ

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      Чествование в Канаде памяти погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране / Getty Images

      Правительство Канады выплатит по 25 тысяч канадских долларов (19 тысяч 122 доллара США) семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей страны, которые погибли в результате сбития самолета МАУ в Иране. А между тем украинское правительство выделило семьям погибших украинцев по 200 тысяч гривен (примерно 8 тысяч 300 долларов США).

      Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что до сих пор ожидает, что Иран выплатит компенсации семьям, но им уже нужна помощь для похорон, поездки в Тегеран и оплаты счетов, сообщает AP.

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      По словам Трюдо, любые деньги, которые Иран предоставит позже, направят непосредственно семьям и не будут возмещены правительству Канады.

      Премьер также заявил, что Иран несет полную ответственность за сбитие гражданского самолета.

      Трюдо сказал, что черные ящики самолета МАУ были значительно повреждены, а Иран не имеет опыта и оборудования, необходимого, чтобы их прочитать. Во Франции есть лаборатория, которая может это сделать, и сделать это нужно как можно быстрее.

      Заметим, что накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Иран готов передать Киеву черные ящики с самолета МАУ, но после того, как их на месте обработает следственная группа.

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране: главное

      • 8 декабря самолет МАУ был сбит иранской ракетой вблизи Тегерана вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев, но после ракетного удара загорелся, упал и взорвался.
      • Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.
      • Иран сначала убеждал, что причина катастрофы – технические проблемы самолета. Позже страна официально признала, что иранские военные случайно сбили ракетами самолет МАУ.
      • Ответственность за сбитие самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Командующий КСИР извинился за содеянное. Свои извинения принес и президент Ирана, одновременно выражая поддержку КСИР и военным.
      • 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников трагедии с самолетом МАУ.
      • Между тем СБУ расследует катастрофу самолета по 3 статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, умышленное убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества.

      катастрофа літака МАУ в Ірані збиття ракетою українського літака в Тегерані
      Главные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины авиация Катастрофа Жертвы Деньги Иран Джастин Трюдо Канада Авиакатастрофа МАУ в Иране
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