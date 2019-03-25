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      "Джавелины" Кремль уже не беспокоят – эксперт

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      Какие стратегические вопросы решает Путин?
      Какие стратегические вопросы решает Путин? / Фото из открытых источников

      Путин решает несколько военных стратегических проблем. Но в России ситуация не такая, чтобы завтра идти в наступление – военных не хватает. Однако "Джавелины" Кремль не беспокоят.

      Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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      Россия, понимая, что наша внутренняя политика по национальной безопасности направлена на саботаж, перестала нервничать. В Москве понимают, что "Джавелины" купят и положат на склад,
      – говорит Жданов.

      По его словам, что касается Донбасса, то Россия исходит из финансовых и человеческих ресурсов. И движется по плану. Военная техника и человеческий ресурс вдоль наших границ – на Донбассе, в Приднестровье, Беларуси наращивается пять лет. Сконцентрировано 85 тысяч российских военных.

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      Жданов отмечает: сейчас Путин решает задачу – формирование российской гвардии, которая составляет 400 тысяч человек. А ее надо укомплектовать. Это сложно, потому что в России есть проблема с контрактниками и срочниками. Госдума дала разрешение на то, чтобы срочников отправлять в горячие точки. Это свидетельствует о том, что контрактники разбегаются. В несколько раз увеличили штраф за уклонение от срочной службы и усилена уголовная ответственность. То есть, осенний призыв был провален. Никто не хочет умирать.

      В России ситуация не такая, чтобы завтра идти в наступление на Украину. Для этого на каждого солдата, идущего в атаку, надо иметь трех запасных. Иначе война закончится, не начавшись. А накопление такого количества человеческих ресурсов нет. Поэтому войны не будет,
      – отмечает Жданов.

      Что такое "Джавелин"?
      Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке. 30 апреля 2018 года США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин".

      Недавно президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры по закупке в США новой партии противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Владимир Путин Джавелин
      Источник: 24 канал
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