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      "Джавеліни" Кремль уже не турбують, – експерт

      166 Читать новость на русском
      Які стратегічні питання вирішує Путін?
      Які стратегічні питання вирішує Путін? / Фото з відкритих джерел

      Путін вирішує кілька військових стратегічних проблем. Але в Росії ситуація не така, щоб завтра йти в наступ – військових не вистачає. Однак "Джавеліни" Кремль не турбують.

      Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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      Росія, розуміючи, що наша внутрішня політика щодо національної безпеки спрямована на саботаж, перестала нервувати. В Москві розуміють, що "Джавеліни" куплять і покладуть на склад,
      – говорить Жданов.

      За його словами, що стосується Донбасу, то Росія виходить з фінансових і людських ресурсів. І рухається по плану. Військова техніка та людський ресурс уздовж наших кордонів – на Донбасі, в Придністров'ї, Білорусі нарощується п'ять років. Сконцентровано 85 тисяч російських військових.

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      Жданов зауважує: наразі Путін вирішує завдання – формування російської гвардії, яка складає 400 тисяч осіб. А її треба укомплектувати. Це складно, бо в Росії є проблема з контрактниками і строковиками. Держдума дала дозвіл на те, щоб строковиків відправляти в гарячі точки. Це свідчить про те, що контрактники розбігаються. У кілька разів збільшили штраф за ухилення від строкової служби і посилено кримінальну відповідальність. Тобто, осінній призов був провалений. Ніхто не хоче вмирати.

      В Росії ситуація не така, щоб завтра йти в наступ на Україну. Для цього на кожного солдата, що йде в атаку, треба мати трьох запасних. Інакше війна закінчиться, не розпочавшись. А накопичення такої кількості людських ресурсів немає. Тому війни не буде,
      – зазначає Жданов.

      Що таке "Джавелін"?Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати та коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку. 30 квітня 2018 року США направили до України партію ПТРК "Джавелін"

      Нещодавно президент Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори щодо закупівлі в США нової партії протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Джавелін Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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