Кандидат на пост вице-президента США от Трампа Джей Ди Вэнс публично сказал, что после того, как на выборах в Великобритании победят лейбористы, она может стать первой "по-настоящему исламистской страной, которая получит ядерное оружие". По его словам, администрация Байдена "не заботится об этом".

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В Лондоне отреагировали

Многие высокопоставленные лейбористы отвергли заявление политика.

В частности, Анжела Рейнер, вице-премьер-министр Великобритании, сказала, что Вэнс уже говорил много "сомнительных вещей" ранее. Она также отметила, что с нетерпением ждет встречи с ним и Трампом, если они победят на выборах в США. Вице-премьер-министр подчеркнула. что не признает характеристики Вэнса.

Я очень горжусь успехом лейбористов на выборах, который они недавно получили. Мы получили голоса во всех различных общинах, по всей стране, и мы заинтересованы в управлении от имени Британии, а также в сотрудничестве с нашими международными союзниками,

– отметила чиновница.

Министр финансов Великобритании Джеймс Мюррей объяснил, что не знает, что Вэнс имел в виду в этом комментарии, ведь в Британии очень гордятся своим разнообразием.

Что сказал Вэнс

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс устроил на съезде партии "стендап" и причислил Великобританию к "исламистским государствам", которые могут угрожать миру ядерным оружием.

Возник вопрос, какая первая по-настоящему исламистская страна получит ядерное оружие? Может Иран или Пакистан... Возможно это будет Великобритания, поскольку там победили лейбористы,

– сказал Вэнс.

15 июля в Милвоки начался Конвент Республиканской партии, на котором Дональд Трамп был официально номинирован как кандидат в президенты США. Тогда же Трамп объявил имя своего второго номера – потенциального вице-президента. Им стал 39-летний сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.