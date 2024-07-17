Кандидат на посаду віцепрезидента США від Трампа Джей Ді Венс публічно сказав, що після того, як на виборах у Великій Британії переможуть лейбористи, вона може стати першою "по-справжньому ісламістською країною, яка отримає ядерну зброю". За його словами, адміністрація Байдена "не дбає про це".

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У Лондоні відреагували

Багато високопоставлених лейбористів відкинули заяву політика.

Зокрема, Анжела Рейнер, віцепрем'єр-міністерка Великої Британії, сказала, що Венс вже говорив багато "сумнівних речей" раніше. Вона також зазначила, що з нетерпінням чекає зустрічі з ним і Трампом, якщо вони переможуть на виборах у США. Віцепрем'єр-міністерка підкреслила. що не визнає характеристики Венса.

Я дуже пишаюся успіхом лейбористів на виборах, який вони нещодавно здобули. Ми отримали голоси в усіх різних громадах, по всій країні, і ми зацікавлені в управлінні від імені Британії, а також у співпраці з нашими міжнародними союзниками,

– зазначила посадовиця.

Міністр фінансів Великобританії Джеймс Мюррей пояснив, що не знає, що Венс мав на увазі в цьому коментарі, адже у Британії дуже пишаються своєю різноманітністю.

Що сказав Венс

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс влаштував на з'їзді партії "стендап" і зарахував Велику Британію до "ісламістських держав", які можуть загрожувати світу ядерною зброєю.

Виникло питання, яка перша по-справжньому ісламістська країна отримає ядерну зброю? Може Іран чи Пакистан... Чи можливо це буде Велика Британія, оскільки там перемогли лейбористи,

– сказав Венс.

15 липня в Мілвокі розпочався Конвент Республіканської партії, на якому Дональда Трампа було офіційно номіновано як кандидата в президенти США. Тоді ж Трамп оголосив ім’я свого другого номера – потенційного віцепрезидента. Ним став 39-річний сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.