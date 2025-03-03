Тогда президента Соединенных Штатов спросили о российском диктаторе Владимире Путине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Почему Вэнс вступил в дискуссию с Зеленским

Как сообщает издание, в течение 22 минут, пока журналисты задавали вопросы Трампу и Зеленскому, Вэнс сидел молча. Он вступил в дискуссию, когда президента США спросили, поддерживает ли он Путина.

Тогда Вэнс решил поддержать Трампа, похвалил его участие в дипломатии и раскритиковал "жесткие" выступления бывшего президента США Джо Байдена против российского диктатора, которые не помогли достичь мира.

Однако, ситуация стала еще более напряженной после того, когда Зеленский перечислил все случаи, в которых Путин не сдержал своего слова. В ответ на эти слова Вэнс упрекнул украинского главу государства за то, что он не поблагодарил Трампа за помощь Украине.

В издании, ссылаясь на чиновников Белого дома, говорят, что еще до вмешательства Вэнса он и Трамп были раздражены из-за того, что Зеленский отвергал некоторые заявления президента США и сосредоточился на необходимости более широкого мирного соглашения, а не на соглашении о полезных ископаемых, которое должны были подписать в тот день.

Представители администрации рассказывают, что Трамп был поражен выступлением Вэнса во время этой встречи и с 28 февраля несколько раз говорил сотрудникам администрации Белого дома, что его бывший вице-президент Майк Пенс никогда бы так не сделал.

Этот инцидент закрепил статус Вэнса в администрации Трампа как атакующего пса и ярого защитника президента США,

– отмечают в издании.

Напомним, что во время встречи в Белом доме 28 февраля Зеленский поспорил с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом относительно дипломатического окончания войны с Россией.

Глава государства заявил, что только дипломатии в этом случае недостаточно, тогда как Трамп сказал, что Зеленский не может рассказывать США, что делать и отметил риск начала Третьей мировой войны. Кроме этого, он заявил, что если бы не американское оружие, то война в Украине якобы закончилась бы за две недели.