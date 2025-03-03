Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку экс-главы украинского МИДа для The New York Times.

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Как оценил Кулеба мирный план Трампа по Украине

Дмитрий Кулеба написал, что Дональд Трамп сделал прекращение огня в Украине центральным пунктом своей внешней политики. Именно поэтому "не может позволить себе потерпеть поражение".

Он не может не заключить соглашение и, конечно, не может допустить, чтобы Украина стала для него тем, чем Афганистан стал для (Джо – 24 Канал) Байдена – внешнеполитическим провалом, который определил его президентство,

– говорится в колонке.

По мнению экс-главы МИД, Владимир Путин понимает это и может согласиться на прекращение огня, чтобы получить максимальную выгоду от Трампа. Однако он не поступится своей стратегической целью – уничтожением Украины, поэтому война, в конце концов, возобновится.

Кулеба отметил, что он не согласен с тем, что Путина удовлетворит обещание не принимать Украину в НАТО. Ведь, если бы дело было только в этом, то российский президент "не принял бы так легко вступление Швеции и Финляндии в Альянс в 2023 году".

Кулеба напомнил, что сегодня граница НАТО ближе к Санкт-Петербургу, чем украинская – к Москве.

Кроме того, экс-министр отметил, что европейцы понимают, что Украина стремится к такому соглашению, "которое не уничтожит ее как государство". Более того, Европа после выступления вице-президента США Джея Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности живет в "новой реальности":

"Европейские лидеры, которые еще в феврале на Мюнхенской конференции слышали поучения Вэнса, уже тогда поняли, что не смогут просто переждать второй срок Трампа, как это было во время его первой каденции. Те же, кто до сих пор сомневался, окончательно убедились после событий пятницы", – говорится в материале

Кулеба напомнил, что Европа уже сделала важные шаги и обещает сделать больше, но отметил, что нет ответа "на главный вопрос относительно будущего Украины и всей Европы: когда? Когда эти идеи превратятся в реальные решения?"

Европа должна предложить альтернативное соглашение по украинским полезным ископаемым, а также конфисковать замороженные российские активы и использовать их для финансирования производства и закупки оружия, в том числе в Соединенных Штатах,

– написал Дмитрий Кулеба.

В конце концов экс-глава украинского МИД резюмировал, что Европейский Союз, Великобритания и Норвегия не смогли бы полностью заменить США как главного союзника Украины, но эти прагматичные решения сразу бы подняли роль Европы и дали Украине необходимое пространство для дыхания.