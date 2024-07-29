Еще до президентства Трампа в 2016 году Джей Ди Вэнс негативно высказывался о будущем главе страны. Более того, он даже сравнивал республиканца с Гитлером.

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Джей Ди Вэнс о критике Трампа

Журналисты поинтересовались у Джей Ди Вэнса, говорил ли он с Трампом о своей критике в сторону бывшего президента США. Политик ответил утвердительно.

У него память, как у слона, и он, безусловно, помнит критику, которую делали люди. Но именно в этом СМИ, по моему мнению, на самом деле не понимают Трампа. Дональд Трамп признает, что люди могут менять свое мнение,

– указывает Ди Вэнс.

По словам республиканца, Трампу "безразлично, что я сказал восемь лет назад". Вэнс утверждает, что экс-президента волнует, смогут ли они вместе успешно управлять страной.

Второй номер Дональда Трампа указал, что в последнюю неделю говорил с политиком прежде всего о предстоящих выборах.

К слову, политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заметил, что вряд ли Вэнс до выборов откажется идти на должность вице-президента США. Он имеет официальное одобрение от съезда республиканцев. Он может покинуть гонку только в случае самостоятельного отказа.