Правнук нефтяного магната и бывший сенатор: в США скончался Джей Рокфеллер

В Вашингтоне в возрасте 89 лет скончался бывший сенатор-демократ и губернатор Западной Вирджинии Джон "Джей" Рокфеллер IV. Он был правнуком нефтяного магната Джона Рокфеллера и представителем одной из самых известных семей США.

О смерти бывшего сенатора 6 ноября сообщило агентство Reuters.

Что известно о смерти Джея Рокфеллера?

Рокфеллер скончался в пятницу, 6 ноября, в собственном доме в Вашингтоне, округ Колумбия. Представители семьи не раскрыли причину его смерти.

Рокфеллер был известным демократом с либеральными взглядами. В 1984 году его впервые избрали в Сенат США от Западной Вирджинии, где он впоследствии отработал пять шестилетних сроков. До этого политик в течение двух сроков занимал пост губернатора штата.

На государственной службе Рокфеллер сосредоточился на расширении доступа американцев к медицинскому обслуживанию, борьбе с бедностью и обеспечении медицинских льгот для шахтеров. Также он работал над поддержкой ветеранов армии США.

В частности, сенатор сыграл важную роль в разработке программы, запущенной в 1997 году. В ее рамках федеральное правительство помогает штатам обеспечивать медицинское страхование для миллионов детей, не имеющих страховки.

В то же время в политической карьере Рокфеллера были и спорные решения. В 2002 году он поддержал предложение президента-республиканца Джорджа Буша-младшего о начале войны в Ираке. Однако впоследствии политик пожалел о своем голосовании.

Возглавляя комитет Сената по разведке, Рокфеллер обвинил администрацию Буша в том, что она втянула США в войну на "ложных основаниях".

Джей Рокфеллер был правнуком нефтяного магната Джона Д. Рокфеллера – основателя одной из самых известных американских династий. К этой семье также принадлежал дядя политика Нельсон Рокфеллер, который был 41-м вице-президентом США.