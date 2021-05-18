В Украине чтят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев по этому поводу сравнил действия СССР 77-летней давности с захватом Крыма Кремлем.

Однако как когда-то, так и вскоре, оккупант покинет занятые территории. С таким заявлением Мустафа Джемилев выступил в Верховной Раде.

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Джемилев о геноциде крымских татар

В начале выступления один из лидеров крымскотатарского народа сделал краткий экскурс в те страшные события, которые произошли 77 лет назад. Напомнил в частности о том, как в Крыму оказались россияне: они просто заняли дома тех, кого советская власть выбросила и уничтожила.

Джемилев напомнил: чтобы обосновать свои действия, СССР придумал миф о якобы "нелояльности крымских татар к советскому режиму". Главная же цель, последствия которой обнаружились позже, – сделать Крым сугубо российской областью с чистым "русским" населением.

Эта трагическая дата могла потерять остроту, так как прошло больше 75 лет. Но события последних 7 лет свидетельствует о том, что российские правители ни на йоту не поменяли свое отношение к народу, которые не намерены мириться с их статусом,

– сказал Джемилев.

Россия снова прибегает к террору

Мустафа Джемилев подчеркнул: как и много лет назад, Россия снова посягает не на свое, забирает земли, честь и свободу крымских татар. Впрочем, скоро это прекратится, уверен лидер крымских татар.

Я абсолютно уверен в том, что рано или поздно оккупант будет изгнан с нашей территории. Руки, протянутые на суверенитет и целостность нашей Украины, будут сломаны,

– заявил Джемилев.

Как быстро это произойдет, зависит в первую очередь от самой Украины и ее высшего представителя в законодательной ветви – Верховной Рады. Он добавил, что очень надеется, что законодательные инициативы, которые направлены на деоккупацию Крыма, вскоре примут и они начнут действовать.

Кто такой Мустафа Джемилев? Мустафа Абдульджемиль оглу Джемилев (Киримоглу) – один из проводников крымскотатарского национального движения, первый глава Меджлиса, правозащитник, участник диссидентского движения, политзаключенный, с 20 августа 2014 года Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа.



Данные на основе Мустафа Абдульджемиль оглу Джемилев (Киримоглу) – один из проводников крымскотатарского национального движения, первый глава Меджлиса, правозащитник, участник диссидентского движения, политзаключенный, с 20 августа 2014 года Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа.Данные на основе Википедии

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа