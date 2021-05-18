СБУ показала архивные фото и документы о принудительной депортации и расстрелах крымских татар
Украина 18 мая чтит День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Служба безопасности Украины обнародовала к этой дате архивные документы.
Источник:СБУ
Так в СБУ напомнили, что 18 мая 1944 года советская власть начала депортацию целого народа, отправив его за тысячи километров. К сожалению, многие люди не выдержали и уже никогда не вернулись домой.
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Это был самый массовый этап сталинского геноцида крымскотатарского народа. Но мы должны помнить, что эта депортация стала продолжением длительной репрессивной кампании,
– отметили в СБУ.
Опубликовали архив
СБУ опубликовала фото крымских татар, которых расстреляли в 1937 – 1938 годах за сопротивление большевикам и борьбу за свободу Крыма от советской власти.
"Помним сыновей и дочерей крымскотатарского народа, пострадавших от советского террора!" – написали в сообщении СБУ.
Сколько крымских татар депортировали из полуострова
- По информации Украинского института национальной памяти, в волны 18 – 20 чисел из Крыма вывезли более 180 тысяч человек. Преимущественно все имущество людей конфисковало государство.
- Причиной таких действий советская власть назвала "предательские действия крымских татар против советского народа". Однако доказательств не показали, потому что их просто нет.
- В январе 1945 года в СССР приняли закон, которым запретили депортированным оставлять определенные для них районы поселения.
- Массовое возвращение крымских татар в Крым началось только в 1989 году, когда СССР уже распадался.
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