Украина 18 мая чтит День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Служба безопасности Украины обнародовала к этой дате архивные документы.

Так в СБУ напомнили, что 18 мая 1944 года советская власть начала депортацию целого народа, отправив его за тысячи километров. К сожалению, многие люди не выдержали и уже никогда не вернулись домой.

Кстати Оккупанты "предостерегли" крымских татар не чтить годовщину геноцида

Это был самый массовый этап сталинского геноцида крымскотатарского народа. Но мы должны помнить, что эта депортация стала продолжением длительной репрессивной кампании,

– отметили в СБУ.

Опубликовали архив

СБУ опубликовала фото крымских татар, которых расстреляли в 1937 – 1938 годах за сопротивление большевикам и борьбу за свободу Крыма от советской власти.

"Помним сыновей и дочерей крымскотатарского народа, пострадавших от советского террора!" – написали в сообщении СБУ.

Сколько крымских татар депортировали из полуострова