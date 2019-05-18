Как советская власть уничтожала крымских татар: первые выводы следствия от прокуратуры Крыма

Прокуратура АР Крым расследует уголовное производство по факту геноцида крымскотатарского народа и представителей других национальных групп, которые в 1944 году советская власть начала силой переселять с территории Крыма в неприспособленные регионов СССР. По данному факту сегодня объявлено подозрение бывшему руководству Советского Союза, а также установлено исполнителей и причастных лиц.

Как подчеркивают в прокуратуре, то, что Верховная Рада в 2015 году признала депортацию из Крыма крымских татар геноцидом, является политической оценкой трагических событий 1944 года.

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"Спецификой геноцида крымскотатарского народа, способ его совершения, а именно путем перемещения народа с территории Крымской АССР, через территорию современной Украины в спецпоселения, расположенные на территории Узбекской ССР, Казахской ССР, Башкирской АССР и других областей СPCP, собственно здесь и были созданы условия, рассчитанные на полное или частичное физическое уничтожение крымских татар", – подчеркивают в ведомстве.



Куда из Крима депортировали крымских татар

Сегодня Прокуратура АР в интересах правосудия и с целью предоставления надлежащей правовой оценки тем событиям осуществляет досудебное расследование по факту геноцида крымскотатарского народа и представителей других национальных групп. В рамках следственных действий продолжается сбор доказательств, а также установление виновных и исполнителей геноцида, действовавших за пределами Украины.

В ходе расследования было установлено, что депортация крымских татар и других национальных групп проходила под руководством бывшего заместителя министра НКВД СССР, заместителя НКГБ СССР и заместителя начальника Управления войск НКВД СССР по охране железной дороги. Также установлены организаторы вышеупомянутого преступления, среди которых – как руководство в целом СССР, так и бывших советских республик.

В прокуратуре отметили, что главным вызовом в этом уголовном производстве является получение документов из стран, куда депортировали крымских татар.

С целью получения копий необходимых архивных документов, установления и допроса возможных свидетелей, мы направили запросы о международной правовой помощи в Узбекистан, Казахстан и Российскую Федерацию. После неоднократных писем-напоминаний, ни Узбекистан, ни Казахстан не предоставили эту информацию, а Российская Федерация ответила отказом. В частности, в письме Генпрокуратуры РФ указано, что предоставление такой информации противоречит интересам национальной безопасности Российской Федерации,

– рассказали в прокуратуре Крыма.

В ведомстве добавили, недавно они, с теми же вопросами к правоохранителям, направили новые международно-правовые поручения в Таджикистан и Кыргызстан.

Кроме того, во время досудебного расследования была проведена демографическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, насильственное переселение из Крыма крымских татар и представителей других национальных групп привело к гибели 57 900 человек, то есть 25,1% от численности этих народов.

Для установления фактов, событий, общественно-политических процессов, происходивших в течение 1944 г. и позже, а также оценки принятых советской властью нормативно-правовых актов, которыми сопровождался геноцид, была назначена комплексная судебная исторически-правовую экспертиза. Пока крымская прокуратура получила только историческую часть заключения относительно тех событий и общественно-политических процессов.

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