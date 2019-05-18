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      Как советская власть уничтожала крымских татар: первые выводы следствия от прокуратуры Крыма

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      Прокуратура Крыма установила организаторов и исполнителей геноцида крымских татар
      Прокуратура Крыма установила организаторов и исполнителей геноцида крымских татар / Соцсети

      Прокуратура АР Крым расследует уголовное производство по факту геноцида крымскотатарского народа и представителей других национальных групп, которые в 1944 году советская власть начала силой переселять с территории Крыма в неприспособленные регионов СССР. По данному факту сегодня объявлено подозрение бывшему руководству Советского Союза, а также установлено исполнителей и причастных лиц.

      Как подчеркивают в прокуратуре, то, что Верховная Рада в 2015 году признала депортацию из Крыма крымских татар геноцидом, является политической оценкой трагических событий 1944 года.

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      "Спецификой геноцида крымскотатарского народа, способ его совершения, а именно путем перемещения народа с территории Крымской АССР, через территорию современной Украины в спецпоселения, расположенные на территории Узбекской ССР, Казахской ССР, Башкирской АССР и других областей СPCP, собственно здесь и были созданы условия, рассчитанные на полное или частичное физическое уничтожение крымских татар", – подчеркивают в ведомстве.

      Крим, Кримські татари, Історія, СРСР, кримінал, прокуратура Криму
      Куда из Крима депортировали крымских татар 

      Сегодня Прокуратура АР в интересах правосудия и с целью предоставления надлежащей правовой оценки тем событиям осуществляет досудебное расследование по факту геноцида крымскотатарского народа и представителей других национальных групп. В рамках следственных действий продолжается сбор доказательств, а также установление виновных и исполнителей геноцида, действовавших за пределами Украины.

      В ходе расследования было установлено, что депортация крымских татар и других национальных групп проходила под руководством бывшего заместителя министра НКВД СССР, заместителя НКГБ СССР и заместителя начальника Управления войск НКВД СССР по охране железной дороги. Также установлены организаторы вышеупомянутого преступления, среди которых – как руководство в целом СССР, так и бывших советских республик.

      В прокуратуре отметили, что главным вызовом в этом уголовном производстве является получение документов из стран, куда депортировали крымских татар.

      С целью получения копий необходимых архивных документов, установления и допроса возможных свидетелей, мы направили запросы о международной правовой помощи в Узбекистан, Казахстан и Российскую Федерацию. После неоднократных писем-напоминаний, ни Узбекистан, ни Казахстан не предоставили эту информацию, а Российская Федерация ответила отказом. В частности, в письме Генпрокуратуры РФ указано, что предоставление такой информации противоречит интересам национальной безопасности Российской Федерации,
      – рассказали в прокуратуре Крыма.

      В ведомстве добавили, недавно они, с теми же вопросами к правоохранителям, направили новые международно-правовые поручения в Таджикистан и Кыргызстан.

      Кроме того, во время досудебного расследования была проведена демографическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, насильственное переселение из Крыма крымских татар и представителей других национальных групп привело к гибели 57 900 человек, то есть 25,1% от численности этих народов.

      Для установления фактов, событий, общественно-политических процессов, происходивших в течение 1944 г. и позже, а также оценки принятых советской властью нормативно-правовых актов, которыми сопровождался геноцид, была назначена комплексная судебная исторически-правовую экспертиза. Пока крымская прокуратура получила только историческую часть заключения относительно тех событий и общественно-политических процессов.

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      Вагоны, которые советская власть использовала для депортации крымских татар

      Согласно первым выводам экспертизы, были подтверждены ранее установленные во время досудебного расследования и выявлены другие важные для уголовного производства обстоятельства:

      – несмотря на то, что то, что формальным основанием вынесения советского постановления о переселении крымских татар была их антисоветская деятельность, специалисты, осуществляющие историко-правовую экспертизу, так и не сумели подтвердить информацию об антисоветских восстаниях на территории Крымской АССР как накануне, так и после освобождения Крыма от нацистов;

      – также та же экспертиза подтвердила факты создания условий несовместимых с жизнью для депортированных и нечеловеческих условий, которым те подверглись в спецпоселениях – "депортированные были размещены в землянках, подсобных помещениях (конюшнях, сушилах т.д.) и под открытым небом";

      – вследствие депортации у крымских татар были изъяты: 25 561 дом, 15 тысяч дворовых построек, 18 736 земельных наделов, почти 100 тысяч голов домашних животных, 25 миллионов книг, фонды 180 библиотек;

      – после перемещения крымских татар в спецпоселения был введен комендантский режим. Кроме того, все трудоспособные сразу были направлены на работы – строительство, сбор хлопка и тому подобное. В то же время в спецпоселениях работоспособным выдавали в сутки 200 граммов хлеба, а нетрудоспособным – 125, в то же время пригодной питьевой воды не было;

      – в спецпоселениях депортированы болели тифом, дизентерией, желтуху, при этом медицинская помощь им не предоставляли. Также была значительная смертность из-за систематического недоедания.

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      Что известно о депортации крымских татар. 18 мая 1944 года НКВД по приказу Сталина начал операцию так называемого переселения крымскотатарского народа. В целом  депортация крымских татар из Крыма происходила в течение 18-21 мая 1944 года. Специалисты доказали, что все это было этнической чисткой, которую устроили в СССР. Всего в отдаленные советские регионы были депортированы 191 тысяча крымских татар (по другим данным – 423 тысячи). Во время выселения и в первые годы после него погибло примерно 46,2% крымских татар. Многих из них застрелили советские карательные отряды, открывавшие огонь на поражение в случае противодействия людей.

      Почему СССР устроил депортацию: какова официальная версия. Советская власть обвиняла крымских татар в государственной измене, "массовом уничтожении советских людей" и в сотрудничестве с нацистской Германией оккупантами во время Второй мировой войны.

      По версии же историков, крымские татары исторически имели тесные связи с Турцией, которую СССР в то время рассматривал как потенциального соперника. В планах Союза Крым был стратегическим плацдармом на случай возможного конфликта с этой страной, и Сталин хотел избавиться от возможных саботажников и предателей, которыми он считал татар.

      Смотрите видео о депортации крымских татар:

       

      75 ГОДОВЩИНА ДЕПОРТАЦИИ КРЫМСКИХ ТАТАР: МАТЕРИАЛЫ 24 КАНАЛА
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      Теги: Новости Украины Крымские татары Новости Крыма История СССР Расследования Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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