Як радянська влада знищувала кримських татар: перші висновки слідства від прокуратури Криму

Прокуратура АР Крим розслідує кримінальне провадження за фактом геноциду кримськотатарського народу та представників інших національних груп, які у 1944 році радянська влада почала силою переселяти з території Криму до непристосованих регіонів СРСР. За цим фактом сьогодні оголошено підозру колишньому керівництву Радянського Союзу, а також встановлено виконавців і причетних до злочину осіб.

Як підкреслюють у прокуратурі, те, що Верховна Рада у 2015 році визнала депортацію з Криму кримських татар геноцидом, є політичною оцінкою трагічних подій 1944 року.

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"Специфікою геноциду кримськотатарського народу є спосіб його вчинення, а саме шляхом переміщення народу з території Кримської АРСР, через територію сучасної України до спецпоселень, розташованих на території Узбецької РСР, Казахської РСР, Башкирської АРСР та інших областей СPCP, Власне тут і було створено умови, що є розрахованими на повне або часткове фізичне знищення кримських татар", – підкреслюють у відомстві.



Куди з Криму депортували кримських татар

Сьогодні Прокуратура АР у інтересах правосуддя та з метою надання належної правової оцінки тим подіям здійснює досудове розслідування за фактом геноциду кримськотатарського народу та представників інших національних груп. У рамках слідчих дій триває збір доказів, а також встановлення винних і виконавців геноциду, що діяли поза межами України.

Під час розслідування було встановлено, що депортація кримськотатарського народу та інших національних груп відбувалась під керівництвом колишнього заступника міністра НКВС СРСР, заступника НКДБ СРСР і заступника начальника Управління військ НКВС СССР з охорони залізниці. Також встановлено організатори вищезазначеного злочину, серед яких – як керівництво загалом СРСР, так і колишніх радянських республік.

У прокуратурі зауважили, що головним викликом у цьому кримінальному провадженні є отримання документів з країн, куди депортували кримських татар.

З метою отримання копій необхідних архівних документів, установлення та допиту можливих свідків, ми направили запити про міжнародну правову допомогу до Узбекистану, Казахстану та Російської Федерації. Після неодноразових листів-нагадувань, ані Узбекистан, ані Казахстан не надали цю інформацію, а Російська Федерація відповіла відмовою. Зокрема, в листі Генпрокуратури РФ зазначено, що надання такої інформації суперечить інтересам національної безпеки Російської Федерації,

– розповіли у прокуратурі Криму.

У відомстві додали, нещодавно вони, з тими ж завданнями до правоохоронців, скерували нові міжнародно-правові доручення до Таджикистану та Киргизстану.

Крім того, під час досудового розслідування було проведено демографічну експертизу. Відповідно до висновку експерта Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, насильницьке переселення з Криму кримськотатарського народу та представників інших національних груп призвело до загибелі 57,9 тисяч осіб, тобто 25,1% від чисельності цих народів.

Для встановлення фактів, подій, суспільно-політичних процесів, що відбувалися протягом 1944 року та згодом, а також оцінки прийнятих радянською владою нормативно-правових актів, якими супроводжувався геноцид, було призначено комплексну судову історично-правову експертизу. Поки кримська прокуратура отримала лише історичну частину висновку щодо тих подій і суспільно-політичних процесів.

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Вагони, які радянська влада використовувала для депортації кримських татар

Згідно з першими висновками експертизи, було підтверджено раніше встановлені під час досудового розслідування та виявлено інші важливі для кримінального провадження обставини:

– попри те, що те, що формальною підставою винесення радянської постанови про переселення кримських татар була їхня антирадянська діяльність, фахівці, що здійснюють історико-правову експертизу, так і не зуміли підтвердити інформацію щодо антирадянських повстань на території Кримської АРСР як на передодні, так і після звільнення Криму від нацистів;

– також та ж експертиза підтвердила факти створення умов несумісних з життям для депортованих та нелюдських умов, яких ті зазнали у спецпоселеннях – "депортованих було розміщено у землянках, підсобних приміщеннях (конюшнях, сушилах тощо) та під відкритим небом”;

– унаслідок депортації у кримських татар було вилучено: 25 561 будинок, 15 000 дворових забудов, 18 736 земельних наділів, майже 100 тисяч голів свійських тварин, 25 мільйонів книг, фонди 180 бібліотек;

– після переміщення кримських татар до спецпоселень було запроваджено комендантський режим. Крім того, усіх працездатних одразу було направлено на роботи – будівництво, збір бавовни тощо. Водночас у спецпоселеннях працездатним видавали на добу 200 грамів хліба, а непрацездатним – 125, натомість придатної питної води не було;

– у спецпоселеннях депортовані хворіли на тиф, дизентерію, жовтуху, при цьому медична допомогу їм не надавали. Також була значна смертність через систематичне недоїдання.

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Що відомо про депортацію кримський татар. 18 травня 1944 року НКВС за наказом Сталіна розпочав операцію з так званого переселення кримськотатарського народу. Загалом депортація кримських татар з Криму відбувалася упродовж 18-21 травня 1944 року. Фахівці довели, що все це було етнічною чисткою, яку влаштували у СРСР. Усього у віддалені радянські регіони було депортовано 191 тисячу кримських татар (за іншими даними – 423 тисячі). Під час виселення і в перші роки після нього загинуло приблизно 46,2% кримських татар. Багатьох з них застрелили радянські каральні загони, що відкривали вогонь на ураження у разі супротиву людей.

Чому СРСР влаштував депортацію: яка офіційна версія. Радянська влада звинувачувала кримських татар у державній зраді, "масовому винищенні радянських людей" та у співпраці з нацистською Німеччиною окупантами під час Другої світової війни.

За версією ж істориків, кримські татари історично мали тісні зв’язки з Туреччиною, яку СРСР у той час розглядав як потенційного суперника. У планах Союзу Крим був стратегічним плацдармом на випадок можливого конфлікту з цією країною, і Сталін хотів перестрахуватися від можливих саботажників і зрадників, якими він вважав татар.

Дивіться відео про депортацію кримських татар: