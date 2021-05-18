Україна 18 травня вшановує День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Служба безпеки України оприлюднила до цієї дати архівні документи.

Так, в СБУ нагадали, що 18 травня 1944 року радянська влада розпочала депортацію цілого народу, відправивши його за тисячі кілометрів. На жаль, багато людей не витримали та вже ніколи не повернулись додому.

До речі Окупанти "застерегли" кримських татар не вшановувати роковини геноциду

Це був наймасовіший етап сталінського геноциду кримськотатарського народу. Але ми маємо пам’ятати, що ця депортація стала продовженням довготривалої репресивної кампанії,

– зазначили в СБУ.

Опублікували архів

СБУ опублікувала фото кримських татар, яких розстріляли у 1937 – 1938 роках за спротив більшовикам і боротьбу за свободу Криму від радянської влади.

"Пам’ятаємо синів і дочок кримськотатарського народу, які постраждали від радянського терору!" – написали у повідомленні СБУ.

Зверніть увагу! За посиланням можна переглянути усі документи: " Депортований Крим", " Шлях додому".

Скільки кримських татар депортували з півострова