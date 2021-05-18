В Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв з цього приводу прирівняв дії СРСР 77-річної давності і з загарбанням Криму Кремлем.

Проте як колись, так і невдовзі, окупант покине зайняті території. Із такою заявою Мустафа Джемілєв виступив у Верховній Раді.

До речі СБУ показала архівні фото та документи про примусову депортацію і розстріли кримських татар

Джемілєв про геноцид кримських татар

На початку виступу один із лідерів кримськотатарського народу зробив короткий екскурс у ті страшні події, яку відбулися 77 років тому. Нагадав зокрема про те, як у Криму опинилися росіяни: вони просто зайняли домівки тих, кого радянська влада викинула і знищила.

Джемілєв нагадав: аби обґрунтувати свої дії СРСР вигадав міф про начебто "нелояльність кримських татар до радянського режиму". Головна ж мета, наслідки якої виявилися пізніше – зробити Крим суто російською областю з чистим "російським" населенням.

Ця трагічна дата могла втратити гостроту, адже пройшло понад 75 років. Але події останніх 7 років свідчить про те, що російські правителі ні на йоту не змінили свого ставлення до народу, які не мають наміру миритися з їхнім статусом,

– сказав Джемілєв.

Росія знову вдається до терору

Мустафа Джемілєв наголосив: як і багато років тому, Росія знову посягає не на своє, забирає землі, честь і свободу кримських татар. Втім, скоро це припиниться, впевнений лідер кримських татар.

Я абсолютно впевнений у тому, що рано чи пізно окупант буде вигнаний з нашої території. Руки, протягнуті на суверенітет і цілісність нашої України, будуть зламані,

– заявив Джемілєв.

Як швидко це станеться залежить у першу чергу від самої України і її вищого представника у законодавчій гілці – Верховної Ради. Він додав: дуже сподівається, що законодавчі ініціативи ,які спрямовані на деокупацію Криму, невдовзі ухвалять і вони почнуть діяти.

Хто такий Мустафа Джемілєв? Мустафа Абдульджеміль оглу Джемілєв (Киримоглу) – один із провідників кримськотатарського національного руху, перший голова Меджлісу, правозахисник, учасник дисидентського руху, політв'язень, з 20 серпня 2014 року Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу.



Дані на основі Мустафа Абдульджеміль оглу Джемілєв (Киримоглу) – один із провідників кримськотатарського національного руху, перший голова Меджлісу, правозахисник, учасник дисидентського руху, політв'язень, з 20 серпня 2014 року Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу.Дані на основі Вікіпедії

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу