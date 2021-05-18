Руки, які окупант простягнув на чужі землі, будуть поламані, – Джемілєв у Раді про Крим
В Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв з цього приводу прирівняв дії СРСР 77-річної давності і з загарбанням Криму Кремлем.
Джерело:24 канал
Проте як колись, так і невдовзі, окупант покине зайняті території. Із такою заявою Мустафа Джемілєв виступив у Верховній Раді.
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Джемілєв про геноцид кримських татар
На початку виступу один із лідерів кримськотатарського народу зробив короткий екскурс у ті страшні події, яку відбулися 77 років тому. Нагадав зокрема про те, як у Криму опинилися росіяни: вони просто зайняли домівки тих, кого радянська влада викинула і знищила.
Джемілєв нагадав: аби обґрунтувати свої дії СРСР вигадав міф про начебто "нелояльність кримських татар до радянського режиму". Головна ж мета, наслідки якої виявилися пізніше – зробити Крим суто російською областю з чистим "російським" населенням.
Ця трагічна дата могла втратити гостроту, адже пройшло понад 75 років. Але події останніх 7 років свідчить про те, що російські правителі ні на йоту не змінили свого ставлення до народу, які не мають наміру миритися з їхнім статусом,
– сказав Джемілєв.
Росія знову вдається до терору
Мустафа Джемілєв наголосив: як і багато років тому, Росія знову посягає не на своє, забирає землі, честь і свободу кримських татар. Втім, скоро це припиниться, впевнений лідер кримських татар.
Я абсолютно впевнений у тому, що рано чи пізно окупант буде вигнаний з нашої території. Руки, протягнуті на суверенітет і цілісність нашої України, будуть зламані,
– заявив Джемілєв.
Як швидко це станеться залежить у першу чергу від самої України і її вищого представника у законодавчій гілці – Верховної Ради. Він додав: дуже сподівається, що законодавчі ініціативи ,які спрямовані на деокупацію Криму, невдовзі ухвалять і вони почнуть діяти.
Хто такий Мустафа Джемілєв?Мустафа Абдульджеміль оглу Джемілєв (Киримоглу) – один із провідників кримськотатарського національного руху, перший голова Меджлісу, правозахисник, учасник дисидентського руху, політв'язень, з 20 серпня 2014 року Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу.
Дані на основі Вікіпедії
День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
- Цю пам'ятну дату вшановують 18 травня. Саме цього дня у 1944 році радянська влада почала операцію з депортації кримських татар із Криму.
- За декілька днів з півострова вивезли понад 180 тисяч людей, за даними Українського інституту національної пам'яті. Майно депортованих конфіскувала держава.
- Вмотивував свої шовіністські і незаконні дії СРСР тим, що начебто "татари зрадили радянську владу".
- Масове повернення кримськотатарського народу до Криму почалося напередодні розпаду Союзу у 1989 році.
- 12 листопада 2015 Верховна Рада визнала цей злочин СРСР геноцидом.
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