Совет Ермака о выходе из "ЕС": Джемилев рассказал, какие вопросы "могли бы решаться быстрее"
По словам Мустафы Джемилева, Андрей Ермак разговаривал с ним об ускоренном решении вопроса деоккупации Крыма. Для этого он советовал лидеру крымскотатарского народа выйти из фракции "Европейской Солидарности".
Источник:24 канал
Джемилев также рассказал, что Ермак советовал, чтобы крымские татары в Раде создали свою депутатскую группу "Крым" или "Деокупация Крыма".
Заметьте Это невозможно, – Джемилев разъяснил предложение Ермака о выходе из "ЕС"
Там не только вопрос крымских татар, но и проблема деоккупации Крыма,
– подчеркнул Джемилев.
О каких вопросах шла речь
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деоккупация Донбасса;
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статус крымскотатарского народа. Этот вопрос предусматривает предоставление крымским татарам статуса коренного народа. Он должен помочь им сохранить собственный язык, культуру и самобытность;
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статус Автономной Республики Крым – создание Крымскотатарской национальной автономии, которая должна защитить коренной народ полуострова.
Джемилев подчеркнул, что в целом речь шла о "пакете предложений", которые крымские татары адресовали Владимиру Зеленскому.
Что хотел Ермак
По словам лидера крымских татар, его народу предложили учредить в политике "нечто среднее" между правящей партией и оппозицией.
"Ермак (Андрей Ермак – 24 канал) говорил в том плане, что с его точки зрения было бы неплохо, если бы все депутаты-крымские татары вышли из своих фракций и создали новую политическую силу", – отметил Джемилев.
В то же время он подчеркнул: Ермак озвучил эту информацию как предложение, а не ультиматум.
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