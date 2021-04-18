По словам Мустафы Джемилева, Андрей Ермак разговаривал с ним об ускоренном решении вопроса деоккупации Крыма. Для этого он советовал лидеру крымскотатарского народа выйти из фракции "Европейской Солидарности".

Джемилев также рассказал, что Ермак советовал, чтобы крымские татары в Раде создали свою депутатскую группу "Крым" или "Деокупация Крыма".

Заметьте Это невозможно, – Джемилев разъяснил предложение Ермака о выходе из "ЕС"

Там не только вопрос крымских татар, но и проблема деоккупации Крыма,

– подчеркнул Джемилев.

О каких вопросах шла речь

деоккупация Донбасса;

статус крымскотатарского народа. Этот вопрос предусматривает предоставление крымским татарам статуса коренного народа. Он должен помочь им сохранить собственный язык, культуру и самобытность;

статус Автономной Республики Крым – создание Крымскотатарской национальной автономии, которая должна защитить коренной народ полуострова.

Джемилев подчеркнул, что в целом речь шла о "пакете предложений", которые крымские татары адресовали Владимиру Зеленскому.

Обратите внимание! Владимир Зеленский встречался с представителями крымских татар в августе 2019 года. Именно тогда Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев ознакомили президента с законопроектами, важными для крымских татар. По состоянию на 2021 год все эти предложения находятся на рассмотрении президента. Однако, по словам Джемилева, "Зеленский этого не делает, потому что вокруг него есть очень много разных советников, которые придерживаются разных взглядов".

Что хотел Ермак

По словам лидера крымских татар, его народу предложили учредить в политике "нечто среднее" между правящей партией и оппозицией.

"Ермак (Андрей Ермак – 24 канал) говорил в том плане, что с его точки зрения было бы неплохо, если бы все депутаты-крымские татары вышли из своих фракций и создали новую политическую силу", – отметил Джемилев.

В то же время он подчеркнул: Ермак озвучил эту информацию как предложение, а не ультиматум.