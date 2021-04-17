Глава Офиса Президента Андрей Ермак советовал лидеру крымскотатарского народа, нардепу Мустафе Джемилеву, выйти из фракции "Европейская солидарность" и создать свою парламентскую группу. Однако это не было ультиматумом.

В разговоре с Ермаком говорилось о проблеме деоккупации Крыма. Об этом Мустафа Джемилев рассказал в комментарии 24 каналу. По мнению главы ОП, для крымских татар было бы лучше, если бы в Раде создали отдельную парламентскую группу "Крым".

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Детали разговора

По словам Джемилева, говорилось о пакете предложений по крымских татар, которые давали президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот инициировал.

"Президент такого не делает, потому что рядом с ним много разного рода советников, которые придерживаются разных точек зрения", – сказал Джемилев.

Почему Ермак предлагал создать отдельную парламентскую группу

По мнению Ермака, это было бы лучше, потому что, как правило, законопроекты от "ЕС" не поддерживает "Слуга народа" и наоборот.

Это невозможно... Я из фракции не буду выходить, потому что это некорректно и неправильно. Я могу не разделять какие-то позиции, я буду говорить, но для этого выходить не надо,

– сказал Джемилев.

Политик подчеркнул, что от Ермака звучал совет, а не ультиматум.

На встрече также был глава Меджлиса Рефат Чубаров. Он вспомнил, что на крымских татар когда-то по этой теме давил президент-беглец Виктор Янукович. Он звал крымских татар в свою команду, и тогда, мол, "все вопросы будут решены". Однако это происходило по-хамски.

Что этому предшествовало

Ранее СМИ сообщали, что Джемилев якобы в эфире ATR рассказал о совете Ермака. По словам главы ОП, если бы создали отдельную парламентскую группу, вопросы крымских татар якобы "решались бы быстрее".