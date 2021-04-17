Глава Офісу Президента Андрій Єрмак радив лідеру кримськотатарського народу, нардепу Мустафі Джемілєву вийти з фракції "Європейська солідарність" та створити свою парламентську групу. Однак це не було ультиматумом.

У розмові з Єрмаком мовилось про проблему деокупації Криму. Про це Мустафа Джемілєв розповів у коментарі 24 каналу. На думку глави ОП, для кримських татар було б краще, якби у Раді створили окрему парламентську групу "Крим".

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Деталі розмови

За словами Джемілєва, мовилось про пакет пропозицій щодо кримських татар, які давали президенту Володимиру Зеленському, аби той ініціював.

"Президент такого не робить, тому що біля нього багато різного роду радників, які дотримуються різних точок зору", – сказав Джемілєв.

Чому Єрмак пропонував створити окрему парламентську групу

На думку Єрмака, це було б краще, тому що, зазвичай, законопроєкти від "ЄС" не підтримує "Слуга народу" та навпаки.

Це неможливо...Я з фракції не буду виходити, бо це некоректно і неправильно. Я можу не розділяти якісь позиції, я буду говорити, але для цього виходити не треба,

– сказав Джемілєв.

Політик наголосив, що від Єрмака звучала порада, а не ультиматум.

На зустрічі також був глава Меджлісу Рефат Чубаров. Він згадав, що на кримських татар колись стосовно цієї теми тиснув президент-втікач Віктор Янукович. Він кликав кримських татар до своєї команди, і тоді, мовляв, "всі питання будуть вирішені". Однак це відбувалось по-хамськи.

Що цьому передувало

Раніше ЗМІ повідомляли, що Джемілєв начебто в ефірі ATR розповів про пораду Єрмака. За словами глави ОП, коли б створили окрему парламенську групу, питання кримських татар нібито "вирішувались би швидше".