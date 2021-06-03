В Кремле уже назвали страны-участницы платформы такими, что "посягают на территориальную целостность России". Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.

Кстати Это серьезный риск, – Зеленский о странах, поддержавших Крымскую платформу

Россия прибегает к угрозам

Российский МИД грозил Турции из-за заявления и публикациях в связи с годовщиной депортации крымских татар, о последствиях оккупации Крыма Россией в 2014 году, "Крымской платформе" и проблемах деоккупации.

В Москве пригрозили, если Турция и в дальнейшем будет занимать такую ​​позицию, то России "придется обращать внимание" на этнические проблемы в Анкаре.

Джемилев говорит, что некоторые страны могут побояться давления Кремля

По словам политика, некоторые страны могут поддаться давлению Кремля и не приехать на саммит Крымской платформы. Однако Джемилев рассказал, что встречался с представителями балтийских государств. Они намерены приехать, несмотря на угрозы и шантаж России.

Мне очень понравился ответ главы делегации от Латвии, который сказал: "У нас моральный компас еще не сломался. Наши страны будут участвовать на самом высоком уровне",

– сказал Джемилев.

Наконец политик добавил, что надеется, что стран с такой позицией будет много.

Что известно о Крымской платформе