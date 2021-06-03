В Кремле уже назвали страны-участницы платформы такими, что "посягают на территориальную целостность России". Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.
Кстати Это серьезный риск, – Зеленский о странах, поддержавших Крымскую платформу
Россия прибегает к угрозам
Российский МИД грозил Турции из-за заявления и публикациях в связи с годовщиной депортации крымских татар, о последствиях оккупации Крыма Россией в 2014 году, "Крымской платформе" и проблемах деоккупации.
В Москве пригрозили, если Турция и в дальнейшем будет занимать такую позицию, то России "придется обращать внимание" на этнические проблемы в Анкаре.
Джемилев говорит, что некоторые страны могут побояться давления Кремля
По словам политика, некоторые страны могут поддаться давлению Кремля и не приехать на саммит Крымской платформы. Однако Джемилев рассказал, что встречался с представителями балтийских государств. Они намерены приехать, несмотря на угрозы и шантаж России.
Мне очень понравился ответ главы делегации от Латвии, который сказал: "У нас моральный компас еще не сломался. Наши страны будут участвовать на самом высоком уровне",
– сказал Джемилев.
Наконец политик добавил, что надеется, что стран с такой позицией будет много.
Что известно о Крымской платформе
- Первый саммит Крымской платформы состоится накануне Дня Независимости, 23 августа 2021 года.
- В Госдепартаменте США сообщили, что готовы присоединиться к инициативе. В Штатах отметили о подтверждении поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что поспособствует привлечению к платформе дополнительных участников – лидеров стран исламского мира.
- Участие в Крымской платформе возьмет и президент Польши Анджей Дуда.