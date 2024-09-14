Тренер Ромы рассказал, сыграет ли Довбик в следующем матче и оценил его старт в Серии А

Артем Довбик пропустил сентябрьские матчи сборной Украины из-за повреждения. Он покинул лагерь "сине-желтых" уже в первые дни и вернулся в Рим.

В расположении Ромы в течение недели он восстанавливался после травмы приводящей мышцы. Накануне украинец вернулся к тренировкам с командой, однако неизвестно было, сможет ли он сыграть в следующем матче "волков".

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Довбик готов к матчу с Дженоа

Точку в вопросе готовности Артема Довбика поставил главный тренер Ромы Даниэле Де Росси. Он заверил, что украинец уже полностью восстановился и прокомментировал выступления своего форварда на стартовом отрезке его карьеры в Роме.

"Довбик готов и будет играть против Дженоа – это очень важно для нас, он наш нападающий и мы очень на него рассчитываем. Мы можем попробовать проанализировать нашу и его игру. Против Ювентуса мы сыграли хорошо в защите, но когда ты хорошо защищаешься, ты создаешь меньше опасности в атаке, и это, конечно, не зависит от Довбика, которого закрывали вдвоем.

Не Артем виноват в том, что мы не сделали то, что должны были. Мы должны помочь ему, чтобы к нему было меньше внимания со стороны игроков соперника. Ведь, когда у него будет больше пространства, то он уже не остановится", – сказал Де Росси.

Справка. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел три официальных матча за Рому – результативными действиями пока не отмечался.

Отметим, что "волки" сыграют против Дженоа Руслана Малиновского 15 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 13:30.