Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден перенес хирургическую операцию по удалению злокачественной опухоли из груди. Случилось это недавно – 16 февраля.

Об этом стало известно из письма доктора Кевина О'Коннора, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

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Байден имел рак кожи – президента США прооперировали

В письме говорится, что 16 февраля в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида президенту США удалили повреждение кожи грудной клетки в рамках комплексной оценки состояния здоровья.

По словам О'Коннора, операция прошла успешно, место удаления опухоли хорошо зажило. Биопсия показала, что Джо Байден имел базальноклеточный рак кожи.

Что известно об этом типе рака Базальноклеточный рак кожи – это наиболее распространенная форма рака кожи, развивающаяся из базальных клеток, находящихся в нижней части эпидермиса – верхнего слоя кожи. Этот тип рака в большинстве случаев не распространяется на другие части тела, но может повреждать окружающие ткани и органы, если остается незамеченным.



Базальноклеточный рак кожи обычно появляется на лице, шее или руках, которые чаще всего открыты к солнечному свету. Существует несколько факторов, которые могут увеличивать риск развития базальноклеточного рака кожи, в частности, длительная экспозиция к солнечным лучам, особенно в детстве, и привычка посещать солярий.

Медик также отметил, что американский лидер продолжит находиться под наблюдением дерматологов.

Ячейки базальноклеточной карциномы не подвержены "распространению" или метастазированию, как это известно при некоторых более серьезных раковых заболеваниях кожи, таких как меланома или плоскоклеточный рак,

– сказал Кевин О'Коннор.

Напомним, что по данным Daily Mail, на 11 января у первой леди США Джилл Байден была запланирована операция по удалению новообразования над правым глазом. Сообщалось, что супруге американского президента диагностировали рак кожи.

13 февраля российские журналисты сообщили, что в России засекретили контракты об онкологических обследованиях Владимира Путина. Представители СМИ, ранее имевшие доступ к документам, подчеркнули, что с российского сайта госзакупок исчезли данные, указывающие на то, что президент страны-агрессорки периодически посещает онколога.