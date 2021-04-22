Президент США Джо Байден может признать геноцид армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Однако официальной информации на этот счет пока нет.

По информации источников, Байден может сообщить о таком решении 24 апреля – в день памяти жертв геноцида в Армении.

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Байден может признать геноцид армян

Ожидается, что Байден признает геноцидом депортацию, голод и уничтожение армян османскими турками в 1915 году.

Однако пока окончательного решения на этот счет не приняли. Это значит, что Байден может выразить только слова сочувствия.

Справка. В конце декабря 2019 года Сенат США единогласно принял историческую резолюцию, признающую геноцидом массовые убийства армян во времена Первой мировой войны. Этот шаг разозлил Турцию, что осложнило и так непростые отношения Анкары и Вашингтона.

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