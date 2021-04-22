Джо Байден может официально признать геноцид армян, – СМИ
Президент США Джо Байден может признать геноцид армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Однако официальной информации на этот счет пока нет.
Источник:The Wall Street Journal
По информации источников, Байден может сообщить о таком решении 24 апреля – в день памяти жертв геноцида в Армении.
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Байден может признать геноцид армян
Ожидается, что Байден признает геноцидом депортацию, голод и уничтожение армян османскими турками в 1915 году.
Однако пока окончательного решения на этот счет не приняли. Это значит, что Байден может выразить только слова сочувствия.
Что произошло с армянами в 1915 году
- Днем геноцида армянского населения считают 24 апреля 1915 года, когда младотурецкие правители приказали собрать армянскую интеллигенцию в Стамбул и депортировать. Многие люди в тот день погибли.
- В течение следующих 3 лет в целом погибли более 1,5 миллиона армян, остальные бежали или были выселены османами в Месопотамию, Ливан, Сирию через пустыни, где большинство из них погибло от голода и болезней.
- Факт геноцида признали более 20 стран мира, а также Европарламент.
- Турция же считает некорректным использование термина "геноцид", потому что тогда была "братоубийственная война и обе стороны несли потери". Кроме того, Анкара признает только 300 тысяч жертв со стороны армян.
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