Джо Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, – ЗМІ
Президент США Джо Байден може визнати геноцид вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. Однак офіційної інформації щодо цього поки що немає.
Джерело:The Wall Street Journal
За інформацією джерел, Байден може повідомити про таке рішення 24 квітня – у день вшанування пам'яті жертв геноциду у Вірменії.
Раніше Туреччина погрожує визнати геноцид індіанців у США: у чому суть міжнародного скандалу
Байден може визнати геноцид вірмен
Очікується, що Байден визнає геноцидом депортацію, голод та знищення вірмен османськими турками у 1915 році.
Однак наразі остаточного рішення щодо цього не прийняли. Це означає, що Байден може висловити тільки слова співчуття.
Що сталося з вірменами у 1915 році
- Днем геноциду вірменського населення вважають 24 квітня 1915 року, коли младотурецькі правителі наказали зібрати вірменську інтелігенцію в Стамбул та депортувати. Багато людей того дня загинули.
- Протягом наступних 3 років загалом загинули понад 1,5 мільйона вірмен, інші втекли або були виселені османами в Месопотамію, Ліван, Сирію через пустелі, де більшість з них загинула від голоду та хвороб.
- Факт геноциду визнали понад 20 країн світу, а також Європарламент.
- Туреччина ж вважає некоректним використання терміну "геноцид", бо тоді була "братовбивча війна й обидві сторони зазнавали втрат". Крім того, Анкара визнає тільки 300 тисяч жертв зі сторони вірмен.
Поділитися новиною