Президент США Джо Байден може визнати геноцид вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. Однак офіційної інформації щодо цього поки що немає.

За інформацією джерел, Байден може повідомити про таке рішення 24 квітня – у день вшанування пам'яті жертв геноциду у Вірменії.

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Байден може визнати геноцид вірмен

Очікується, що Байден визнає геноцидом депортацію, голод та знищення вірмен османськими турками у 1915 році.

Однак наразі остаточного рішення щодо цього не прийняли. Це означає, що Байден може висловити тільки слова співчуття.

Довідка. Наприкінці грудня 2019 року Сенат США одноголосно ухвалив історичну резолюцію, яка визнає геноцидом масові вбивства вірмен у часи Першої світової війни. Цей крок розлютив Туреччину, що ускладнило і так непрості відносини Анкари та Вашингтона.

Що сталося з вірменами у 1915 році