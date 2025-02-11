Об этом украинский лидер сообщил в расширенном интервью для The Guardian в Киеве, передает 24 Канал. По его мнению, это повлияло на Россию и развязало ей руки в отношении Украины.

Смотрите также Зеленский заявил, что готов предложить России обмен территориями

Что сказал Зеленский о Байдене

Как пишет издание, команда Владимира Зеленского разочарована в опасениях бывшего президента США Джо Байдена относительно потенциальной эскалации. Впрочем, по его мнению, трудно ответить, или Байден спас Украину, или медленно реагировал на вызов Путина.

Отдельно украинский президент раскритиковал первоначальное нежелание Байдена предоставить Украине оружие после российского вторжения в феврале 2022 года. В то же время он выразил благодарность за всю помощь, предоставленную нашему государству, которая поступила впоследствии.

Этот недостаток уверенности добавил уверенности России,

– считает Зеленский.

Однако он отметил, что объективная оценка по этому поводу появится только со временем, поскольку есть много вещей, которые происходили за кулисами, в частности переговоры. По его словам, "позже мы узнаем, мы все узнаем" по этому поводу.

Ранее президент поделился, что перед началом полномасштабного вторжения США отказали Украине в поставках оружия. Он сказал, что обращался к Европе и США с просьбой помощи в вооружении и санкциях, когда Россия начала собирать войска у границ с нашим государством.