Об этом сообщил экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

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"Это безумие. Трамп понятия не имеет, как он должен вести переговоры, чтобы завершить эту войну", – считает Болтон.

Опасность приверженности Трампа к Путину

Также Болтон отметил, что приближенность Трампа к российскому президенту Владимиру Путину может привести к уступкам в пользу России – они будут разрушительными для Украины.

"Это очень темный момент. Не только для Украины", – добавил Болтон.

И, по его мнению, он такой не только для Украины, ведь США помогают Киеву, "не из доброты сердец, не из благотворительности".

"Мы помогаем, потому что в основе интересов американской национальной безопасности защита от неспровоцированной агрессии на европейском континенте и попытки установить мир и стабильность", – отметил он.

Справка. Джон Роберт Болтон – американский политик-республиканец и дипломат. Был заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями в 2001 – 2005 годах, послом США в Организации Объединенных Наций, советником президента США по национальной безопасности в 2018 – 2019 годах.