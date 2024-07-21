Про це повідомив ексрадник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон.
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"Це божевілля. Трамп гадки не має, як він має вести переговори, аби завершити цю війну", – вважає Болтон.
Небезпека прихильності Трампа до Путіна
Також Болтон зазначив, що наближеність Трампа до російського президента Володимира Путіна може призвести до поступок на користь Росії – вони будуть руйнівними для України.
"Це дуже темний момент. Не лише для України", – додав Болтон.
І, на його думку, він такий не лише для України, адже США допомагають Києву, "не з доброти сердець, не з благодійності".
"Ми допомагаємо, тому що в основі інтересів американської національної безпеки захист від неспровокованої агресії на європейському континенті та намагання встановити мир і стабільність", – зауважив він.