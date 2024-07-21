Про це повідомив ексрадник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон.

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"Це божевілля. Трамп гадки не має, як він має вести переговори, аби завершити цю війну", – вважає Болтон.

Небезпека прихильності Трампа до Путіна

Також Болтон зазначив, що наближеність Трампа до російського президента Володимира Путіна може призвести до поступок на користь Росії – вони будуть руйнівними для України.

"Це дуже темний момент. Не лише для України", – додав Болтон.

І, на його думку, він такий не лише для України, адже США допомагають Києву, "не з доброти сердець, не з благодійності".

"Ми допомагаємо, тому що в основі інтересів американської національної безпеки захист від неспровокованої агресії на європейському континенті та намагання встановити мир і стабільність", – зауважив він.

Довідка. Джон Роберт Болтон – американський політик-республіканець і дипломат. Був заступником держсекретаря США з контролю за озброєннями у 2001 – 2005 роках, послом США в Організації Об'єднаних Націй, радником президента США з національної безпеки у 2018 – 2019 роках.