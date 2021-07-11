Вся кремлевская рать струит кипятком

Историк Джон-Пол Химка в 2011 году так ответил на вопрос о фундаментальном влиянии Голодомора на украинскую историю, которое мы ощущаем до сих пор…

– Я не можу сказати, що маю чіткий погляд на це питання. Таку концепцію вигадав приятель моєї молодості Джеймс Мейс. Я думаю, по-перше, що ми надто мало знаємо про голод 1932-33 років і ще менше про його наслідки. Це лишається відкритим питанням для мене. Від голоду до війни минуло небагато часу і трудно сказати, чи ті 9 чи 8 років між ними були такі важливі. Я просто не знаю.

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Вот такой вот историк, который не понимает фундаментального влияния на историю Украины Голодомора…

Между прочим, именно этот этнический украинец, родившийся в США и проживающий в Канаде, сейчас стал весьма бурно обсуждаемой персоной в среде российских пропагандистов. И не зря, ведь он готовит к изданию книгу о влиянии и роли украинских националистов ОУН и УПА на Холокост. Книга выйдет под названием – "Украинские националисты и Холокост".

Работы, как и высказывания данного ученого весьма спорны. С одной стороны он внес немалый вклад в изучение украинской культуры и истории, с другой стороны, он нередко отмечался высказываниями, которые иначе как украинофобскими не назвать, а так же был замечен в окружении разного рода последователей марксизма и социализма.

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И вот, уже в почтенном возрасте, этот одиозный историк решает издать книгу, от которой вся кремлевская рать начинает струить кипятком.

Не люблю я всякой конспирологии, но мне кажется это все неспроста. Особенно сейчас, когда российское ИПСО "Украина культивирует неонацизм", стартовавшая прошлой весной, довольно успешно интегрируется в информационном пространстве.

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