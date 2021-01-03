Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заявил, что выступает против референдума о независимости Шотландии. Он считает, будто бы шотландцы не готовы к нему.

По его словам референдум о независимости Шотландии должен быть раз в поколение. Об этом сообщили на сайте BBC.

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Раз в поколение

Он отметил, что референдум о продолжении членства Великобритании в Европейском экономическом сообществе состоялся в 1975 году, а референдум, который привел к Brexit, в 2016 году.

В национальной атмосфере Шотландии нет объединяющей силы. Это должно происходить только раз за целое поколение,

– отметил Джонсон.

По словам Джонсона, в таком случае речь идет о правильном временном промежутке.

Справка. Референдум о независимости Шотландии состоялся 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Позиция Шотландской партии

Шотландская национальная партия, возглавляемая первым министром Шотландии Николой Стерджен, настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона. Она ссылается на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.

По словам Стерджен, большинство шотландцев поддерживают независимость страны, учитывая Brexit против нашей воли в худшее возможное время. Она добавила, что правительство Шотландии планирует получить независимость страны легальным, конституционным способом.

Независимость Шотландии: кратко