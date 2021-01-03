Раз в поколение: Джонсон в который раз отверг идею нового референдума о независимости Шотландии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заявил, что выступает против референдума о независимости Шотландии. Он считает, будто бы шотландцы не готовы к нему.
По его словам референдум о независимости Шотландии должен быть раз в поколение. Об этом сообщили на сайте BBC.
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Раз в поколение
Он отметил, что референдум о продолжении членства Великобритании в Европейском экономическом сообществе состоялся в 1975 году, а референдум, который привел к Brexit, в 2016 году.
В национальной атмосфере Шотландии нет объединяющей силы. Это должно происходить только раз за целое поколение,
– отметил Джонсон.
По словам Джонсона, в таком случае речь идет о правильном временном промежутке.
Позиция Шотландской партии
Шотландская национальная партия, возглавляемая первым министром Шотландии Николой Стерджен, настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона. Она ссылается на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.
По словам Стерджен, большинство шотландцев поддерживают независимость страны, учитывая Brexit против нашей воли в худшее возможное время. Она добавила, что правительство Шотландии планирует получить независимость страны легальным, конституционным способом.
Независимость Шотландии: кратко
- В 2016 году большинство шотландцев были против выхода из Евросоюза, а через 2 года там уже проводили референдум за независимость.
- Идею поддержали 44,7% людей, а 55,3% – высказались против.
- Европейский Союз является основным торговым партнером этой части Великобритании. Впрочем выход из ЕС ощутимо осложнит торговлю.
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