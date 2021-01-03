Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вкотре заявив, що виступає проти референдуму щодо незалежності Шотландії. Він вважає, нібито шотландці не готові до нього.

За його словами референдум про незалежність Шотландії повинен бути раз на покоління. Про це повідомили на сайті BBC.

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Раз на покоління

Він зазначив, що референдум про продовження членства Великої Британії в Європейській економічній спільноті відбувся в 1975 році, а референдум, що призвів до Brexit, у 2016 році.

У національній атмосфері Шотландії немає об'єднувальної сили. Це має відбуватися лише раз за ціле покоління,

– зазначив Джонсон.

За словами Джонсона, в такому разі мовиться про правильний часовий проміжок.

Довідка. Референдум щодо незалежності Шотландії відбувся 18 вересня 2014 року. Тоді 55% шотландців проголосували за те, щоб Шотландія залишилася у складі Великої Британії.

Позиція шотландської партії

Шотландська національна партія, очолювана першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен, наполягає на проведенні повторного референдуму про незалежність регіону. Вона посилається на те, що більшість шотландців проголосували проти виходу Великої Британії з ЄС у 2016 році.

За словами Стерджен, більшість шотландців підтримують незалежність країни з огляду на Brexit проти нашої волі у найгірший можливий час. Вона додала, що уряд Шотландії планує здобути незалежність країни в легальний, конституційний спосіб.

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