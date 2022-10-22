Никаких публичных заявлений по поводу развития своей карьеры Джонсон не делал. В то же время политки уже получили поддержку десятков депутатов-консерваторов. Чтобы сразиться за должность, Джонсону нужны 100 голосов.

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В то же время министр Джеймс Даддридж рассказал: Джонсон признался ему, что "готов к этому".

Примите во внимание! Пенни Мордонт – лидер палаты общин – официально объявила, что выдвигает свою кандидатуру на должность премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

Уоллес поддержит Джонсона

Бен Уоллес – министр обороны Великобритании – заявил, что не будет бороться за должность премьер-министра. Он признался, что чувствует себя самым эффективным в своей должности и продолжит обеспечивать безопасность людей как министр обороны. Уоллес заявил, что, очевидно, поддержит Джонсона.

Лиз Трасс подала в отставку

Лиз Трасс 20 октября объявила, что подает в отставку . В должности премьер-министра Великобритании она находилась всего 6 недель. Трасс отметила, что не может реализовать доверенный ей мандат. Кроме того, отметила, что возглавила правительство Британии "во времена большой экономической и мировой нестабильности".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что, по его мнению, "сложились какие-то внутрипартийные балансы" , а эта история очень драматична. В то же время Кулеба убежден, что уровень поддержки, которую оказывает Великобритания Украине не изменится.

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