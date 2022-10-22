Жодних публічних заяв щодо розвитку своєї кар'єри Джонсон не робив. Водночас політки вже отримав підтримку десятків депутатів-консерваторів. Щоб поборотися за посаду, Джонсону потрібні 100 голосів.
Зауважте Що заважає поверненню Джонсона на пост прем'єра Великої Британії: експерт назвав фаворита
Водночас міністр Джеймс Даддрідж розповів: Джонсон зізнався йому, що "готовий до цього".
Воллес підтримає Джонсона
Бен Воллес – міністр оборони Великої Британії – заявив, що не боротиметься за посаду прем'єр-міністра. Він зізнався, що відчуває себе найефективнішим на своїй посаді та продовжить забезпечувати безпеку людей як міністр оборони. Воллес заявив, що, вочевидь, підтримає Джонсона.
Ліз Трасс подала у відставку
- Ліз Трасс 20 жовтня оголосила, що подає у відставку. На посаді прем'єр-міністерки Великої Британії вона перебувала лише 6 тижнів. Трасс зауважила, що не може реалізувати мандат, який їй довірили. Окрім того, зазначила, що очолила уряд Британії "у часи великої економічної та світової нестабільності".
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що, на його думку, "склалися якісь внутрішньопартійні баланси", а ця історія – дуже драматична. Водночас Кулеба переконаний, що рівень підтримки, яку Велика Британія надає Україні не зміниться.
Зауважте – чи може Джонсон замінити Ліз Трасс на посаді прем'єра: дивіться відео