Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 17 апреля почтил память умершего мужа королевы Елизаветы II – герцога Эдинбургского, принца Филиппа. Сделал он это рядом со зданием своей загородной резиденции Чекерс.

Похороны принца Филиппа состоялись в Лондоне. Церемония прощания прошла в часовне Святого Георгия, а похоронили герцога в Королевской усыпальнице. Само мероприятие могло быть государственным , однако принц Филипп завещал, чтобы все прошло в кругу родных. В общем присутствовали 30 человек.

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Как Джонсон почтил память Филиппа

Британский премьер вышел на улицу рядом со своей резиденцией и склонил голову. После минутой молчания почтил память Филиппа.

Кроме того, на его официальном Twitter-аккаунте появиkjcm сообщение:

В память о его Величестве принце Филиппе, герцоге Эдинбургском, 1921 – 2021.

Траурное мероприятие состоялось примерно в 15:00 по местному времени – незадолго до похорон Филиппа.

Джонсон минутой молчания почтил память Филиппа: смотрите видео

Почему Джонсона не было на похоронах Филиппа

Ранее британский премьер отказался от участия в церемонии. Главная причина – коронавирусные ограничения.

По словам Джонсона, таким образом он позволил прийти на прощание как можно большему количеству членов королевской семьи.

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