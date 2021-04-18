Джонсон не был на похоронах принца Филиппа, но почтил его память: видео
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 17 апреля почтил память умершего мужа королевы Елизаветы II – герцога Эдинбургского, принца Филиппа. Сделал он это рядом со зданием своей загородной резиденции Чекерс.
Источник:Twitter премьера Великобритании
Похороны принца Филиппа состоялись в Лондоне. Церемония прощания прошла в часовне Святого Георгия, а похоронили герцога в Королевской усыпальнице. Само мероприятие могло быть государственным, однако принц Филипп завещал, чтобы все прошло в кругу родных. В общем присутствовали 30 человек.
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Как Джонсон почтил память Филиппа
Британский премьер вышел на улицу рядом со своей резиденцией и склонил голову. После минутой молчания почтил память Филиппа.
Кроме того, на его официальном Twitter-аккаунте появиkjcm сообщение:
В память о его Величестве принце Филиппе, герцоге Эдинбургском, 1921 – 2021.
Траурное мероприятие состоялось примерно в 15:00 по местному времени – незадолго до похорон Филиппа.
Джонсон минутой молчания почтил память Филиппа: смотрите видео
Почему Джонсона не было на похоронах Филиппа
Ранее британский премьер отказался от участия в церемонии. Главная причина – коронавирусные ограничения.
По словам Джонсона, таким образом он позволил прийти на прощание как можно большему количеству членов королевской семьи.
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