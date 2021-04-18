Джонсон не був на похороні принца Філіпа, але вшанував його пам'ять: відео
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 17 квітня віддав шану померлому чоловіку королеви Єлизавети II – герцогу Единбурзькому, принцу Філіпу. Зробив він це поряд із будівлею своєї заміської резиденції Чекерс.
Джерело:твітер прем'єра Великої Британії
Похорон принца Філіпа відбувся в Лондоні. Церемонія прощання пройшла в каплиці Святого Георгія, а поховали герцога у Королівській усипальниці. Сам захід міг бути державним, однак принц Філіп заповідав, щоб усе відбулося в колі найрідніших. Загалом були присутніми 30 людей.
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Як Джонсон ушанував Філіпа
Британський прем'єр вийшов надвір поряд зі своєю резиденцією та схилив голову. Опісля хвилиною мовчання вшанував пам'ять Філіпа.
Крім того, на його офіційному твітер-акаунті з'явився допис:
У пам'ять про його Величність принца Філіпа, Герцога Единбурзького, 1921 – 2021.
Жалобний захід відбувся приблизно о 15:00 за місцевим часом – незадовго до похорону Філіпа.
Джонсон хвилиною мовчання вшанував пам'ять Філіпа: дивіться відео
Чому Джонсона не було на похороні Філіпа
Раніше британський прем'єр відмовився від участі в церемонії. Головна причина – коронавірусні обмеження.
За словами Джонсона, таким чином він дав змогу прийти на прощання якомога більшій кількості членів королівської родини.
До теми Британський прем'єр відреагував на смерть принца Філіпа
- Чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Єлизавета та Філіп провели у шлюбі 73 роки.
- Ще в лютому повідомляли про погіршення стану здоров'я герцога, він перебував у лікарні.
- А останні кілька днів Філіп не вставав з ліжка. Перед цим переніс операцію на серці.
- Єлизавета ІІ важко пережила смерть чоловіка. Син герцога, принц Ендрю, заявив, що в її житті – величезна порожнеча.
- Після смерті титул принца Філіпа тимчасово перейде його старшому сину – принцу Чарльзу. А згодом його молодшому брату – графу Уессекському Едварду.
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