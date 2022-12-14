Джонсон давно известен крепкой поддержкой Украины, которую он продемонстрировал, когда был в должности. На этот раз он снова показал внимание к украинцам, поздравив их с Рождеством, хоть и рано.

Кстати говоря Джонсон послушал трек "Добрый день everybody": реакция политика очень забавная

С Рождеством, everybody! Слава Украине,

– сказал Джонсон.

Видео обнародовала нардепка Леся Забуранная, которая находится с рабочим визитом в Лондоне.

Приветствие Джонсона, смотрите видео:

Приветствие Джонсона для харьковчан

Накануне Джонсон записал поздравления с Рождеством по отдельности для харьковчан. Представительница Украины в ПАСЕ, харьковчанка Мария Мезенцева, опубликовала видео с бывшим премьером.

Он подчеркнул, что британцы восхищаются смелыми людьми из Харькова. Все видели путь, когда так много территорий Харьковской области было освобождено. Это был героизм. Политик пожелал украинцам счастливого Рождества. Кроме того, концовку поздравления Джонсон сказал на украинском.

К слову, чиновнику дали послушать трек "Добрый день everybody", где есть его фраза. Реакция политика была забавной. Похоже, экспремьеру понравилась песня, ведь он искренне смеялся.