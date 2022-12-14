Джонсон давно відомий міцною підтримкою України, яку він продемонстрував, коли був на посаді. Цього разу він знову показав увагу до українців, привітавши їх з Різдвом, хоч і дещо зарано.

До речі Джонсон послухав трек "Добрий день everybody": реакція політика дуже потішна

З Різдвом, everybody! Слава Україні,

– сказав Джонсон.

Відео оприлюднила нардепка Леся Забуранна, яка наразі перебуває з робочим візитом у Лондоні.

Привітання Джонсона, дивіться відео:

Вітання Джонсона для харків'ян

Напередодні Джонсон записав вітання з Різдвом окремо для харків'ян. Представниця України у ПАРЄ, харків'янка Марія Мезенцева, опублікувала відео з колишнім прем'єром.

Він наголосив, що британці захоплюються сміливим людьми з Харкова. Усі бачили шлях, коли так багато територій Харківської області було звільнено. Це був героїзм. Політик побажав українцям щасливого Різдва. Крім того, кінцівку привітання Джонсон сказав українською.

До слова, чиновнику дали послухати трек "Добрий день everybody", де є його фраза. Реакція політика була потішною. Схоже, експрем'єру сподобалась пісня, адже він щиро сміявся.