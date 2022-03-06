Джонсон представит план действий на 6 пунктов, гарантирующий, что "Путин должен провалиться"

В Великобритании подготовили план на 6 пунктов для противодействия российской агрессии. Премьер-министр Борис Джонсон представит его на встрече с лидерами Нидерландов, Канады и Центральной Европы.

План Лондона предполагает создание международной гуманитарной коалиции для поддержки Украины. Кроме того, западные партнеры, согласно документу, должны усилить обороноспособность Украины и оказывать давление на путинский режим.

К теме Премьер-министр Израиля позвонил Зеленскому после встречи с Путиным

В первую очередь, план Джонсона предусматривает объединение стран для гарантии того, что Путин не сможет реализовать свои захватнические планы. Кроме того, официальный Лондон призывает партнеров не допустить нормализацию войны России против Украины.

В релизе британского правительства говорится, что международные партнеры должны сотрудничать с легитимным правительством Украины, начать кампанию по укреплению безопасности евроатлантического региона и прилагать усилия по дипломатическому урегулированию конфликта.

Этот план направлен на то, чтобы Путин и его захватнические планы потерпели крах.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!