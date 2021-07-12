Отвратительное поведение, – Джонсон и принц Уильям осудили расистские оскорбления сборной Англии

Трое футболистов сборной Англии подверглись травле в соцсетях после поражения на Евро-2020. Борис Джонсон и принц Уильям возмутились таким поведением и назвали игроков героями.

Расистские оскорбления – недопустимы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что тем, кто оскорбляют игроков сборной, должно быть стыдно. Об этом он написал в своем твиттере.

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Эта сборная Англии заслуживает, чтобы ее хвалили как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях,

– подчеркнул политик.

Принц Уильям также осудил расистские высказывания в отношении сборной Англии. Он подчеркнул, что такие действия хейтеров его изрядно взволновали.

"Абсолютно недопустимо то, что игроки должны терпеть это отвратительное поведение. Это должно остановиться сейчас, и все причастные должны понести ответственность", – заявил герцог Кембриджский.

В чем обвиняют игроков Англии

Темнокожие игроки сборной – Букайо Сака, Джейдона Санчо и Маркуса Решфорда – начали травить после неудачных пенальти на финальном матче Евро-2020, пишет The Independet. Их удары отразил вратарь сборной Италии, в результате чего англичане уступили своим соперникам. В то же время 2 других футболиста Англии забили гол.

Сборная Англии на протяжении всего чемпионата поддерживала акцию Black Lives Matter. Перед началом матчей игроки вставали на колени. К акции присоединились также сборные Турции, Уэльса, Швейцарии, Бельгии и Шотландии. УЕФА призвал уважать акцию со преклонением колена на матчах Евро-2020, но никого не принуждал к этому.