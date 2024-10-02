Об этом 24 Каналу сказал экономист, советник компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш, подчеркнув, что республиканцы прибегают к крайним мерам.

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Чем Маркарова не угодила Джонсону

Советник компании BlueBay Asset Management отметил, что если бы Джонсону удалось добиться увольнения Маркаровой – это стало бы большой ошибкой.

По его мнению, посол Украины должна была бы заявить, что уйдет в отставку, если это также сделает посол Венгрии из-за влияния Будапешта на выборы в США.

Он отметил, что венгерское влияние было значительно более непосредственным, чем все, что делала Украина. Ведь премьер этой страны Виктор Орбан явно поддержал Трампа, четко заявив, что победа кандидата от республиканцев была бы лучшим результатом.

Зеленский ничего подобного не говорил,

– подчеркнул Тимоти Эш.

Он также добавил, что Маркарова хорошо справилась со своей задачей на посту посла в США.

Заметим, что Джей Ди Вэнс, которого Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты США, раскритиковал Владимира Зеленского. Сделал он это во время предвыборного митинга в Пенсильвании, снова заговорив о визите президента Украины на завод в этом штате.

О чем свидетельствует требование уволить Маркарову

Тимоти Эш заявил, что такое заявление со стороны республиканцев является свидетельством того, что избирательная кампания в США очень напряженная.

Я считаю, что это признак их отчаяния,

– заявил экономист.

Он отметил, что Трамп сейчас фактически находится в обороне. А опросы общественного мнения свидетельствуют о преимуществе Камалы Харрис, которая выигрывает в ключевых штатах, в частности в Пенсильвании. Поэтому похоже, что республиканцы идут на крайние меры.